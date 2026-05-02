La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que este sábado 2 de mayo se prevé un importante debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, sin embargo, alertó que prevalecerán los efectos por la onda de calor en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y más.

Por medio de su informe diario, la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que se mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otras zonas del país.

Al mismo tiempo, se alertó por el ingreso del nuevo frente frío número 48, el cual se extenderá sobre el noreste de nuestro país provocando lluvias intensas con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

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Pronósticos del clima en CDMX este sábado 2 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua y el SMN, en la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 35 °C, por lo cual se recomienda extremar precauciones al momento de estar en calle.

Por otro lado, también se prevén intensas rachas de hasta 50 kilómetros por hora en varios puntos de la capital, esto sin condiciones de lluvia que puedan afectar a las y los capitalinos.

Clima en el Edomex este sábado 2 de mayo

En cuanto al Estado de México, se informó que las zonas del suroeste contarán con pronósticos de hasta 40 °C, los cuales estarán acompañados de rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora.

Clima en Nuevo León este sábado 2 de mayo

Al igual que en el Estado de México, en Nuevo León se prevén temperaturas extremas de entre 40 y 45 °C, lo cual estará acompañado por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Pronósticos del clima extendido en México

Calor extremo de hasta 45 °C: Sonora, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán

Temperaturas mínimas de 0 a -5 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

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