Las presiones políticas del gobernador morenista de Puebla, Armando Armenta Mier, provocaron un “éxodo” de columnistas y periodistas en la entidad, pues recientemente se dio a conocer que 17 colaboradores del medio independiente E-Consulta, tuvieron que renunciar a su puesto por ser críticos del gobierno local.

Esta información surge en medio de los señalamientos contra Armenta Mier por la presión que ejerce contra medios independientes que cuestionan y ponen en evidencia sus malos manejos en la entidad, recientemente centrados en la construcción de un cablebús en la entidad que provocará un endeudamiento histórico de aproximadamente 400 años.

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Presiones y hostigamientos provocan renuncia de 17 columnistas en Puebla

De acuerdo con la información que ha surgido en los últimos días, recientemente 17 columnistas, redactores y periodistas del medio independiente E-Consulta, renunciaron tras la presión “sistemática” a la que fueron sometidos por las críticas contra el gobierno de Alejandro Armenta Mier.

La renuncia de estos colaboradores del medio independiente, se dio luego de que el portal modificara su línea editorial tras ser adquirido por privados afines al morenista, lo cual llevó ahora a E-Consulta a atacar a críticos de Armenta Mier como el empresario José Luis Escalera.

Y es que recientemente el empresario participó en un foro contra la obra del cablebús, el cual tendrá una inversión de 6 mil 965 millones de pesos, los cuales tardarán hasta 436 años en regresar a las y los poblanos.

Rodolfo Ruiz lamenta nuevas posturas del E-Consulta

Vale la pena mencionar que en ese sentido, Rodolfo Ruiz, quien fuera el director y uno de los principales críticos del medio antes mencionado, criticó firmemente la nueva postura que está teniendo el medio a pesar de que todavía cuenta con un porcentaje de las acciones del mismo.

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