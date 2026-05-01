Giro radical en el gobierno de Guanajuato: anuncian un cambio que impactará en el sistema

El Congreso del Estado de Guanajuato formalizó la instalación del Comité de Transferencia, órgano encargado de coordinar la transición de facultades y recursos del IACIP hacia el nuevo esquema estatal de transparencia.

Esta reestructura, derivada de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo publicada el 08 de abril de 2026, otorga a la Secretaría de la Honestidad atribuciones clave en materia de acceso a la información y protección de datos personales. El proceso garantiza el traslado ordenado de presupuestos, capital humano y archivos tecnológicos para dar cumplimiento al nuevo marco normativo de rendición de cuentas en la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué funciones tiene el nuevo Comité de Transferencia en Guanajuato?

El Comité de Transferencia de Guanajuato operará como la autoridad técnica para asegurar que el cambio de estafeta institucional no interrumpa los procesos de transparencia vigentes.

Responsabilidades estratégicas del Comité:

Coordinación de activos: transferir facultades, obligaciones y presupuestos de forma auditada.

transferir facultades, obligaciones y presupuestos de forma auditada. Resguardo de capital humano: gestionar la transición del personal y los recursos materiales hacia las nuevas dependencias.

gestionar la transición del personal y los recursos materiales hacia las nuevas dependencias. Protección de archivos: garantizar que los repositorios de información pública y datos personales mantengan su integridad tecnológica.

garantizar que los repositorios de información pública y datos personales mantengan su integridad tecnológica. Vigencia operativa: el órgano tendrá una duración de 30 días naturales para completar los acuerdos señalados en los artículos transitorios del decreto.

¿Cómo operará la Secretaría de la Honestidad en materia de Transparencia?

Con la reforma al Artículo 32, la Secretaría de la Honestidad se convierte en el eje central de la fiscalización y el control interno de la administración pública estatal.

Atribuciones en el nuevo sistema:

Fiscalización directa: organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. Combate a la corrupción: prevenir conductas de responsabilidad administrativa y aplicar el derecho disciplinario a servidores públicos. Control Presupuestal: inspeccionar el ejercicio del gasto público y validar indicadores de desempeño institucional. Apoyo Técnico: fungir como asesor de los contralores municipales para estandarizar la honestidad gubernamental.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano