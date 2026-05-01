El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) han informado sobre los accidentes que se han registrado este viernes 1 de mayo y aquí te compartimos donde hay afectaciones para que lo consideres.
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Afectaciones por choques en CDMX
Según el reporte de OVIAL, se han registrado accidentes automovilísticos en:
- Francisco del Paso y Troncoso a la altura de Eje 3 Sur en la alcaldía Venustiano Carranza.
- Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad en la alcaldía Venustiano Carranza.
- Circuito Interior a la altura de Juan Escutia en la alcaldía Cuauhtémoc.
- Avenida Luis Hidalgo Monroy y San Felipe de Jesús en la colonia San Miguel en la alcaldía Iztapalapa.
- Cayetano Andrade y Amador Salazar en la colonia Santa Martha Acatitla.
- Avenida Guelatao y Batalla de Acaponeta en la alcaldía Iztapalapa.
- Canal de Miramontes a la altura de Calle 49 en la alcaldía Coyoacán.
- Calzada de los Leones a la altura de Barranca del Muerto en la alcaldía Álvaro Obregón.
- Circuito Interior a la altura de Avenida Eulalia Guzmán en la alcaldía Cuauhtémoc.
Carreteras cerradas hoy
Capufe informó que hay reducción de carriles por percances vehiculares en las siguientes carreteras:
- Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 140 con dirección a CDMX.
- Autopista Barranca Larga - Ventanilla, en el kilómetro 75, dirección Ventanilla.
- Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 84, dirección La Tinaja.
- Autopista Champotón - Campeche, en el kilómetro 168, dirección Champotón.
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