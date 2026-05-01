El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) han informado sobre los accidentes que se han registrado este viernes 1 de mayo y aquí te compartimos donde hay afectaciones para que lo consideres.

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Afectaciones por choques en CDMX

Según el reporte de OVIAL, se han registrado accidentes automovilísticos en:

Francisco del Paso y Troncoso a la altura de Eje 3 Sur en la alcaldía Venustiano Carranza.

Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad en la alcaldía Venustiano Carranza.

Circuito Interior a la altura de Juan Escutia en la alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Luis Hidalgo Monroy y San Felipe de Jesús en la colonia San Miguel en la alcaldía Iztapalapa.

Cayetano Andrade y Amador Salazar en la colonia Santa Martha Acatitla.

Avenida Guelatao y Batalla de Acaponeta en la alcaldía Iztapalapa.

Canal de Miramontes a la altura de Calle 49 en la alcaldía Coyoacán.

Calzada de los Leones a la altura de Barranca del Muerto en la alcaldía Álvaro Obregón.

Circuito Interior a la altura de Avenida Eulalia Guzmán en la alcaldía Cuauhtémoc.

#PrecauciónVial por percance vehicular en Francisco del Paso y Troncoso a la altura de Eje 3 Sur, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/aXTCXyuPgJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 1, 2026

Carreteras cerradas hoy

Capufe informó que hay reducción de carriles por percances vehiculares en las siguientes carreteras:

Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 140 con dirección a CDMX.

Autopista Barranca Larga - Ventanilla, en el kilómetro 75, dirección Ventanilla.

Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 84, dirección La Tinaja.

Autopista Champotón - Campeche, en el kilómetro 168, dirección Champotón.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, km 140, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles por atención de accidente. En la zona se registra carga vehicular intensa.



Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) May 1, 2026

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