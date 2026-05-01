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Marchas y bloqueos colapsan calles de CDMX hoy; alcaldías con cierres
/México/Nota

Accidentes provocan cortes a la circulación en calles de CDMX y carreteras de México hoy

Desde muy temprano se han registrado accidentes en CDMX y algunas carreteras por lo que hay movilización de servicios de emergencia y se recomienda tomar previsiones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) han informado sobre los accidentes que se han registrado este viernes 1 de mayo y aquí te compartimos donde hay afectaciones para que lo consideres.

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Afectaciones por choques en CDMX

Según el reporte de OVIAL, se han registrado accidentes automovilísticos en:

  • Francisco del Paso y Troncoso a la altura de Eje 3 Sur en la alcaldía Venustiano Carranza.
  • Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad en la alcaldía Venustiano Carranza.
  • Circuito Interior a la altura de Juan Escutia en la alcaldía Cuauhtémoc.
  • Avenida Luis Hidalgo Monroy y San Felipe de Jesús en la colonia San Miguel en la alcaldía Iztapalapa.
  • Cayetano Andrade y Amador Salazar en la colonia Santa Martha Acatitla.
  • Avenida Guelatao y Batalla de Acaponeta en la alcaldía Iztapalapa.
  • Canal de Miramontes a la altura de Calle 49 en la alcaldía Coyoacán.
  • Calzada de los Leones a la altura de Barranca del Muerto en la alcaldía Álvaro Obregón.
  • Circuito Interior a la altura de Avenida Eulalia Guzmán en la alcaldía Cuauhtémoc.

Carreteras cerradas hoy

Capufe informó que hay reducción de carriles por percances vehiculares en las siguientes carreteras:

  • Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 140 con dirección a CDMX.
  • Autopista Barranca Larga - Ventanilla, en el kilómetro 75, dirección Ventanilla.
  • Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 84, dirección La Tinaja.
  • Autopista Champotón - Campeche, en el kilómetro 168, dirección Champotón.

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