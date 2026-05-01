Si quieres empezar mayo con un nuevo trabajo, lanzaron una vacante como gerente comercial en la empresa Besson Seguros, así que si estás interesado te decimos cuáles son los requisitos para que puedas aplicar.

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Hay trabajo como gerente comercial en Zacatecas

En el Portal del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se publicó toda la información relacionada con la vacante. Se busca una persona que se encargue de planificar, organizar, dirigir y coordinar las estrategias para el logro de objetivos de comercialización de la empresa.

Es necesario contar con los siguientes requisitos:

Licenciatura en administración (titulado)

Experiencia de 1 a 2 años en Gerencia comercial para Loreto

Conocimiento en manejo de cómputo, paquetería office y administrativos contables

La vacante es para trabajar en Zacatecas en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas con hora de comida. Se ofrece un sueldo de 20 mil pesos, prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Si estás interesado y quieres aplicar a la vacante solo deberás ingresar al Portal del Empleo, crear tu cuenta y seleccionar la opción de “Postular”.

Deberás marcar al número que te indiquen para agendar una entrevista y acudir al domicilio con tu solicitud elaborada. La duración del proceso de reclutamiento es de 3 semanas.

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