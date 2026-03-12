Autoridades de Jalisco alertan no beber agua de la llave en estas zonas: analizaron 270 muestras y el resultado sorprendió

Si eres de las personas que acostumbran tomar agua directamente de la llave, es mejor evitar hacerlo por un tiempo. Autoridades sanitarias de Jalisco emitieron una recomendación para no consumir agua del grifo en distintas áreas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como Zapotán, Tonalá, Tlaquepaque, entre otras, luego de realizar análisis a cientos de muestras provenientes de plantas potabilizadoras.

La medida se tomó después de que habitantes reportaran cambios en el color, olor y apariencia del agua en varios puntos de la ciudad. La Secretaría de Salud estatal explicó que el monitoreo forma parte de una revisión preventiva para verificar la calidad del suministro de agua potable y descartar riesgos sanitarios para la población.

Analizan 270 muestras de agua en plantas potabilizadoras

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que las autoridades realizaron alrededor de 270 análisis de agua provenientes de plantas potabilizadoras que abastecen a distintos sectores de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los estudios detectaron un incremento en la concentración de cloro en algunas muestras, lo que puede provocar alteraciones en el sabor, olor o apariencia del agua que llega a los hogares.

A pesar de ello, los resultados confirmaron que no se encontraron bacterias coliformes ni metales pesados peligrosos, como arsénico, mercurio o plomo, por lo que las autoridades aclararon que no existe una alerta sanitaria generalizada.

Autoridades recomendaron no usar agua proveniente de la llave para beber o preparar alimentos. |Imagen Ilustrativa

Colonias y municipios donde se reportan problemas con el agua

Las autoridades y organismos operadores reconocieron que al menos 176 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara han registrado reportes de agua turbia o con mal olor.

Las afectaciones se concentran principalmente en municipios metropolitanos como:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

Entre las colonias donde vecinos han reportado más problemas con la calidad del agua se encuentran:

Centro

Santa Teresita

Mezquitán

San Miguel de Mezquitán

Oblatos

Heliodoro Hernández Loza

San Juan de Dios

San Juan Bosco

San Marcos

Alcalde Barranquitas

Lomas de Independencia

Miravalle

Habitantes de estas zonas han señalado que el agua llega en ocasiones turbia, con sedimentos o con olor desagradable, lo que generó preocupación entre la población.

Recomiendan no beber agua directamente de la llave

Aunque los análisis no detectaron contaminantes peligrosos, las autoridades sanitarias recomendaron no consumir agua directamente del grifo y optar por agua purificada para beber o preparar alimentos mientras se realizan nuevas evaluaciones.

De acuerdo con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), entre las posibles causas que investigan las autoridades se encuentran descargas irregulares en cuerpos de agua o fallas en la infraestructura hidráulica, factores que podrían alterar la calidad del suministro en ciertas zonas del área metropolitana.

