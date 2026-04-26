Es oficial: Jalisco bloqueará la compra y venta de propiedades a quienes cometan esta infracción

Ser deudor alimentario en Jalisco tiene un alto costo si se quiere realizar cualquier tipo de transacción inmobiliaria.

Ser deudor alimentario en Jalisco tiene un alto costo si se quiere realizar cualquier tipo de transacción inmobiliaria. | Chris Ryan/Getty Images

El Código Civil del Estado de Jalisco ordena la inmovilización inmediata de bienes inmuebles para cualquier ciudadano que acumule 90 días de impago en su pensión alimenticia, impidiendo legalmente cualquier intento de compra o venta.

Esta sanción automática constituye al infractor como "Deudor Alimentario Moroso", activando una alerta en el Registro Público de la Propiedad y el Colegio de Notarios. La normativa de Jalisco establece que ningún fedatario público podrá inscribir o dar fe de la transmisión de propiedades, terrenos o derechos reales hasta que el deudor liquide la totalidad del adeudo judicial, garantizando el derecho preferente de los menores sobre cualquier transacción comercial.

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¿Cómo afecta el Registro de Deudores Alimentarios a la propiedad privada en Jalisco?

El Registro Público de la Propiedad tiene la obligación de anotar un gravamen en todos los folios reales que pertenezcan al deudor moroso apenas se reciba la orden del juez.

Afectaciones directas al patrimonio:

Bloqueo de transacciones: El sistema detecta el estatus de morosidad y detiene cualquier inscripción de compra o venta de forma inmediata.

El sistema detecta el estatus de morosidad y detiene cualquier inscripción de compra o venta de forma inmediata. Aviso a Notarios: El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco mantiene un padrón actualizado para reportar al juez si el deudor intenta realizar actos jurídicos sobre bienes raíces.

El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco mantiene un padrón actualizado para reportar al juez si el deudor intenta realizar actos jurídicos sobre bienes raíces. Embargo precautorio: Las propiedades existentes quedan “congeladas” como garantía de pago, impidiendo que sean utilizadas como moneda de cambio o garantía para otros créditos.

¿Qué otras sanciones legales enfrentan los deudores alimentarios en Jalisco?

Más allá de la restricción inmobiliaria, la ley de Jalisco endurece las medidas para evitar la evasión del pago mediante estrategias laborales o de ocultamiento de bienes.

Tipificación de violencia: El incumplimiento se considera legalmente como una forma de violencia familiar. Responsabilidad solidaria de empresas: Si un empleador ayuda a ocultar ingresos o no aplica el descuento ordenado por el juez, se vuelve responsable solidario de la deuda. Reporte obligatorio de empleo: El deudor debe notificar de inmediato cualquier cambio de trabajo, sueldo y puesto; omitirlo se considera una maniobra de evasión. Derechos preferentes: Los hijos tienen prioridad de cobro sobre los ingresos y bienes del deudor, incluso por encima de otros acreedores bancarios o comerciales.

¿Cómo cancelar la inscripción en el Registro de Deudores Morosos?

Para levantar las restricciones ante el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad, el ciudadano debe realizar un trámite judicial de comprobación de pago total cumpliendo los siguientes pasos:

Liquidar el adeudo: Realizar el pago total de las pensiones atrasadas y los intereses generados.

Realizar el pago total de las pensiones atrasadas y los intereses generados. Acreditar ante el juez: Presentar los comprobantes fehacientes de la liquidación total ante la misma autoridad que dictó la morosidad.

Presentar los comprobantes fehacientes de la liquidación total ante la misma autoridad que dictó la morosidad. Solicitar cancelación: El juez ordenará la baja en el Registro de Deudores y notificará al Colegio de Notarios.

El juez ordenará la baja en el Registro de Deudores y notificará al Colegio de Notarios. Costo: La cancelación administrativa tiene costos variables según las tasas del Registro Público, pero el trámite judicial de acreditación de pago es un derecho procesal.

Compra venta de casa Compra venta de casa: éste es el nuevo requisito para comprar o vender departamento o bienes raíces (Getty Images)

Guía para evitar sanciones en Jalisco y asegurar tu patrimonio

Notifica tus cambios: Si cambias de empleo, presenta la documentación idónea al juez para ajustar el descuento vía nómina.

Si cambias de empleo, presenta la documentación idónea al juez para ajustar el descuento vía nómina. Aseguramiento de bienes: Recuerda que el juez puede dictar hipotecas o fianzas sobre tus bienes actuales para garantizar pagos futuros.

Recuerda que el juez puede dictar hipotecas o fianzas sobre tus bienes actuales para garantizar pagos futuros. Excepción de convivencia: Es vital saber que el impago no es motivo para restringir el derecho a la convivencia con los hijos, según el Código Civil.

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