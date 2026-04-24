Giro total en Querétaro: presentan iniciativa para frenar cobros excesivos en la Feria Internacional

El legislador busca recuperar el impulso de la Feria Internacional | Facebook Legislatura Querétaro

Una iniciativa presentada en la Legislatura busca frenar los cobros excesivos en la Feria Internacional de Querétaro y darle un nuevo impulso al evento.

El proyecto fue presentado por el diputado Homero Barrera McDonald, con la compañía de los legisladores Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, Ulises Gómez De la Rosa y el respaldo de Sully Yanira Mauricio Sixtos.

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Cuáles son los principales desafíos actuales de la Feria Internacional

Según Barrera, el evento -que en el pasado supo ser una ventana importante del estado al mundo- ha perdido su esencia en los últimos años y esto se ha visto reflejado en un menor número de asistentes a las últimas ediciones. Concretamente, se identifican algunos desafíos como:

Cobros excesivos en estacionamiento y entradas

en estacionamiento y entradas Falta de servicios básicos

Acceso a atracciones mecánicas en horarios complicados

Instalaciones inadecuadas

Cobros elevados a los comerciantes

¿Qué buscan cambiar en la Feria Internacional de Querétaro?

Para hacer frente a estos desafíos, se propuso crear el Patronato de la Feria Internacional de Querétaro, un ordenamiento legal que, en palabras de Barrera, “sería competente para administrar las utilidades en beneficio de instituciones beneméritas y altruistas” en la entidad. El organismo promovería los productos y servicios que se generen localmente y reuniría a ganaderos, comerciantes, restauranteros, industriales, medios de comunicación, artesanos y el Poder Ejecutivo estatal.

El propósito de la iniciativa, en definitiva, es fortalecer la participación del gobierno y de la ciudadanía y que las utilidades económicas tengan un destino social para Querétaro.

¿Cuáles serían las funciones principales del patronato de la Feria Internacional de Querétaro?

De aprobarse el proyecto, algunas de las atribuciones que tendría el nuevo patronato serían:

Promover y organizar cada año la Feria Internacional de Querétaro .

. Ejecutar programa general de festejos.

Aprobar las políticas, bases, programas generales que regulen los convenios, contratos, solicitudes o acuerdos que deban celebrarse con terceros.

Fijar las tarifas de ingreso a los visitantes.

Controlar la oferta de servicios a precios accesibles.

Promover el programa general de la Feria.

Difundir los resultados económicos alcanzados.

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