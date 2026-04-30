¡Boletos a la venta! Volar desde Guanajuato hasta Vancouver será posible a partir de octubre

Una nueva ruta aérea internacional conectará Guanajuato con Canadá gracias al servicio de la aerolínea canadiense de bajo costo Flair Airlines, que comunicó que estos vuelos comenzarán a operar desde octubre.

El nuevo servicio conectará el Aeropuerto Internacional del Bajío con Vancouver a partir del 3 de octubre de 2026, lo que representa una ampliación clave en la conectividad aérea del estado de Guanajuato.

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¿Cuánto costarán los vuelos de Guanajuato a Vancouver?

Los precios de esta nueva ruta entre Guanajuato y Canadá arrancan desde los 4 mil 919 pesos por un boleto sencillo en tarifa básica, la cual no incluye equipaje documentado. En el caso de los vuelos redondos, el costo inicial es de 11 mil 010 pesos.

Es importante considerar que estas tarifas pueden cambiar dependiendo de factores como la oferta, la demanda y la fluctuación del dólar. Esto significa que los precios podrían variar conforme se acerque la fecha de viaje o según la disponibilidad de asientos.

¿Qué días habrá vuelos disponibles?

Conforme a lo informado, inicialmente la ruta operará los sábados, con servicios de ida y vuelta en el mismo día. Sin embargo, a partir del 29 de octubre se añadirá una frecuencia adicional los jueves, lo que permitirá a los viajeros contar con más opciones para planificar su itinerario.

Esta ampliación en la frecuencia busca responder a la demanda y facilitar tanto viajes turísticos como de negocios entre ambas ciudades.

El anuncio de esta nueva conexión fue realizado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien destacó el impacto positivo que tendrá en la región. Según datos oficiales, más de 2.8 millones de canadienses visitan México cada año, y alrededor de 108 mil llegan a Guanajuato, generando una derrama económica superior a los 260 millones de pesos.

La mandataria subrayó que esta ruta fortalecerá la relación con Canadá, uno de los principales socios comerciales del estado, además de impulsar el turismo al permitir que más visitantes conozcan la cultura, gastronomía e identidad guanajuatense.

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