Más allá de los libros, el modelo educativo de Fundación Azteca en Guanajuato puso a la formación pública del estado en el mapa mundial. La Escuela de Talentos superó a más de 3,000 instituciones de 100 países, lo que la coloca no solo como una de las mejores, sino como parte del 1.6% que conforma el nivel superior global.

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De acuerdo con su comunicado, la institución no solo ganó por sus resultados en matemáticas o ciencia, sino por formar personas con valores.

Escuela de Talentos de Fundación Azteca En la edición 2026 del Global School Prize, la escuela de Fundación Azteca en Guanajuato fue seleccionada como una de las 50 mejores escuelas del mundo, entre más de 3,000 postulaciones de más de 100 países. (Fundación Azteca)

Y es que, en un mundo automatizado por la Inteligencia Artificial (IA), el “carácter” se volvió una habilidad sumamente valiosa en el mercado. Por ello, la educación pública de élite rompe el mito de que la calidad internacional es solo para el sector privado.

Estos 300 estudiantes vienen de primarias públicas y mostraron un desempeño sobresaliente gracias al sistema de becas y acompañamiento.

Casi 1 millón de estudiantes abandonan la escuela en México…📚😓



Entender la raíz del problema es el primer paso para el cambio. 💪



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Pero aquí viene el secreto de la institución, el modelo STEAM más mentorías; gracias a los talleres tecnológicos y al enfoque educativo interdisciplinario que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, se fomenta en los niños el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas de la vida real.

¿Qué es el Global Schools Prize?

La Fundación Varkey es la máxima autoridad en reconocimientos docentes a nivel internacional, la alianza estratégica con Global Schools Prize además de Grupo Salinas y organismos internacionales eleva el estándar de capacitación docente en México.

Este reconocimiento no es el fin o la cúspide del éxito, es la prueba de que el trabajo constante y la disciplina —ejes del modelo de Fundación Azteca— son herramientas reales que los jóvenes mexicanos usarán para hacerse cargo de su futuro.

Constanza, alumna de nuestra escuela en CDMX, encontró un espacio para desarrollarse, potenciar su talento y tomar su futuro en sus manos. ⭐📚



Si eres alumno, padre de familia o docente en nuestras escuelas, ¡comparte tu testimonio! Nomina a alguien en los comentarios y… pic.twitter.com/HirpafDLUU — Fundación Azteca (@FundacionAzteca) April 23, 2026

La noticia coloca a la Escuela de Talentos con un laboratorio de éxito que otros estados y países pueden replicar para mejorar la educación primaria.