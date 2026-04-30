Es oficial en Querétaro: la iniciativa que le dará poder a todos los ciudadanos para intervenir en las leyes

La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó la iniciativa para incorporar la figura de Parlamento Abierto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro, permitiendo la participación ciudadana directa.

Esta reforma, impulsada por la diputada Andrea Tovar, obliga al Congreso local a regirse bajo principios de máxima publicidad y datos abiertos. El dictamen establece la creación de herramientas digitales para que los habitantes de los 18 municipios evalúen y participen en el análisis de las iniciativas antes de su votación en el Pleno.

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¿Cómo podrán participar los ciudadanos en las leyes de Querétaro?

La LXI Legislatura de Querétaro implementará mecanismos digitales y normativos para que la toma de decisiones deje de ocurrir exclusivamente “desde el escritorio”.

Cambios fundamentales aprobados:

Micrositio de consulta: instalación de un portal accesible donde la ciudadanía podrá leer y comentar proyectos de ley en tiempo real.

instalación de un portal accesible donde la ciudadanía podrá leer y comentar proyectos de ley en tiempo real. Máxima publicidad: obligatoriedad de transparentar el porqué de cada decisión tomada por las y los legisladores.

obligatoriedad de transparentar el porqué de cada decisión tomada por las y los legisladores. Responsabilidad Institucional: la apertura del Congreso ya no dependerá de la voluntad de un diputado, sino de un mandato legal permanente.

la apertura del Congreso ya no dependerá de la voluntad de un diputado, sino de un mandato legal permanente. Inclusión de sectores: voces de familias, niñas, niños y adolescentes tendrán espacios específicos en el análisis de políticas de bienestar.

¿Qué leyes se modifican en Querétaro con la llegada del Parlamento Abierto?

La diputada Leonor Mejía y la diputada Teresita Calzada destacaron que este modelo busca armonizar el trabajo legislativo con los estándares de calidad democrática vigentes en México.

Estructura legal del cambio:

Ley Orgánica del Poder Legislativo: se integran los principios de datos abiertos y gobernanza democrática. Ley de Participación Ciudadana: aunque entró en vigor recientemente, esta reforma complementa los instrumentos de participación que el estado ya posee. Ley de Transparencia: se vincula con el apartado de “Gobierno Abierto” para coadyuvar con la Comisión de Transparencia local en la rendición de cuentas institucional.

¿Cuándo entra en vigor el Parlamento Abierto en el Congreso de Querétaro?

Tras la aprobación en la Comisión de Gobernación, el dictamen debe seguir un proceso administrativo antes de su implementación operativa total para finales de 2026.

El paso a paso para la implementación del Parlamento Abierto en Querétaro:

Votación en el Pleno: el dictamen se someterá a discusión y votación por los 25 diputados en las próximas sesiones ordinarias.

el dictamen se someterá a discusión y votación por los 25 diputados en las próximas sesiones ordinarias. Publicación oficial: una vez aprobado, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” .

una vez aprobado, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial . Fecha: se estima que el micrositio y las herramientas de participación estén operativas durante el segundo semestre de 2026 .

se estima que el micrositio y las herramientas de participación estén operativas durante el segundo semestre de . Sin costo: el acceso y la participación en estas herramientas digitales serán completamente gratuitos para toda la población.

Legislatura Querétaro Congreso de Querétaro. (Facebook Legislatura Querétaro)

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