La invasión de propiedad privada es uno de los problemas que en México va a la alza. Los llamados “paracaidistas” tienen presencia tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex). Las zonas más afectadas incluyen Chalco, Ecatepec, Tecámac y diversas alcaldías de la capital.

Casos como el de la señora Carlota “N” evidencian la gravedad de la situación. En 2025, la mujer de 74 años disparó en contra de presuntos invasores para intentar recuperar una casa en la colonia Hacienda de Guadalupe, en Chalco. Actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria.

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Multa por invadir propiedad privada en México

Invadir una propiedad privada es un delito grave que puede traer consigo sanciones económicas y penales. De acuerdo con el artículo 395 del Código Penal Federal, la penalización por invadir una casa, terreno o cualquier inmueble sin autorización va de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale a un rango de aproximadamente $5,865.5 a $58,655 pesos mexicanos.

Asimismo se puede enfrentar de 3 meses a 5 años de cárcel por ocupar un inmueble ajeno sin autorización.

Para confirmar que una casa es legal antes de comprarla en México, es fundamental conocer su situación jurídica, te explicamos cómo hacerlo.

¿Cómo saber si un terreno o propiedad tiene dueño?

Para verificar quién es el propietario de un terreno o inmueble en México, el procedimiento oficial es acudir al Registro Público de la Propiedad (RPP) de la entidad federativa correspondiente. Esta es la vía oficial y más segura.

Procedimiento para conocer al dueño de una propiedad:

Consulta presencial: Acudir al RPP local con la dirección o datos del inmueble. En la Ciudad de México, por ejemplo, el trámite se realiza en las oficinas del RPP y Comercio ubicadas en Calzada Manuel Villalongín No. 15, colonia Cuauhtémoc, de 8:00 a 13:00 horas

con la dirección o datos del inmueble. En la Ciudad de México, por ejemplo, el trámite se realiza en las oficinas del RPP y Comercio ubicadas en Calzada Manuel Villalongín No. 15, colonia Cuauhtémoc, de 8:00 a 13:00 horas Pago del trámite: Se debe pagar una cuota, que en 2026 es aproximadamente 765 pesos en CDMX , para obtener la búsqueda registral

, para obtener la búsqueda registral Tiempo de respuesta: El trámite suele tardar 40 días hábiles

Otra forma para identificar al propietario es preguntar a vecinos o personas locales, quienes a menudo conocen al dueño o tienen información relevante.

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