La Secretaría de Educación Pública (SEP) sorprendió a estudiantes, docentes y padres de familia con el anuncio de la suspensión de clases en Jalisco, este miércoles 29 de abril

Las autoridades educativas confirmaron el cierre de escuelas en los municipios de Zapopan y Guadalajara por la mala calidad del aire provocada por un incendio en un vertedero.

Aunque podría considerarse que habrá un “megapuente SEP”, la realidad es que la medida responde a una emergencia atmosférica para proteger la salud de la comunidad escolar, por lo que aún no se confirma si habrá clases este jueves 30 de abril, “Día del Niño”.

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¡No es puente! ¿Por qué suspenden clases en Jalisco hoy?

La Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ) informó que la decisión aplica para escuelas ubicadas en áreas afectadas por el humo generado desde la zona de La Venta del Astillero, a un costado de la carretera a Nogales y cerca de Technology Park, donde continúan labores para sofocar el fuego.

Aunque la noticia generó confusión entre familias que pensaron en un descanso previo al Día del Niño, las autoridades aclararon que no se trata de un puente escolar de la SEP.

La suspensión de clases en Jalisco fue activada por razones ambientales, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) detectara contaminación considerable en la zona poniente del Área Metropolitana de Guadalajara.

Además de cancelar las clases presenciales, también se recomendó evitar ejercicio al aire libre y mantener resguardados a estudiantes que ya habían ingresado a clases cuando se emitió el aviso.

¿Cuáles escuelas de Guadalajara no tendrán clases este 29 de abril?

La emergencia atmosférica fue extendida también hacia Guadalajara por la dispersión del humo. Las escuelas que suspenden clases son las que se encuentran en:

Chapalita

Ladrón de Guevara

Colinas de San Javier

Americana

Del Fresco

En estas áreas, las autoridades pidieron mantenerse atentos a comunicados oficiales para checar avisos en actividades escolares durante el día.

¿Cuáles escuelas no tendrán clases en Zapopan hoy?

En Zapopan, la SEJ confirmó suspensión de clases presenciales por las malas condiciones ambientales. Los alumnos que no asisten a clases desde este 29 de abril son los que están inscritos en las escuelas ubicadas en:

El Triángulo

San Juan de Ocotán

Valle Real

Solares

Jardín Real

Puerta de Hierro

La Tuzanía

La indicación aplica tanto para turno matutino como vespertino mientras continúe la contingencia ambiental.

Las autoridades de la SEP en Jalisco indicaron que las escuelas que continúen con clases deberán de resguardar a los estudiantes en las aulas y evitar actividades al aire libre. El regreso a clases dependerá de que mejoren las condiciones ambientales.

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