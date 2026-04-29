Wendy Hernández es una enfermera del IMSS y es una sobreviviente de un intento de feminicidio; sin embargo, también pudo convertirse en parte de la estadística: 11 mujeres asesinadas al día en México.

La enfermera que decidió dejar a su marido para escapar de la violencia doméstica, sufrió un violento ataque con arma blanca, 25 puñaladas que casi le costaron la vida. Los hechos ocurrieron en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento La Guadalupana, en Ecatepec, Edomex.

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Wendy Hernández, la enfermera que sobrevivió a 25 puñaladas; esta es su historia

Como cualquier joven ilusionada, Wendy Hernández se casó con Pedro “N”, quien también trabajaba como enfermero en el IMSS. Sin embargo, la vida de casada no fue lo que la joven esperaba, pues muy pronto comenzó a sufrir violencia doméstica.

Pedro, por celos, la vigilaba constantemente, la mantenía encerrada con candado y se grababa en video simulando atentar contra su vida, para manipularla. El pasado 10 de marzo de 2026, Wendy Hernández trató de terminar la relación, pero cuando intentó salir de la casa, su esposo la atacó con un cuchillo.

“Me dijo que no iba a salir viva de ahí”, contó la joven.

La joven enfermera sufrió graves lesiones en órganos vitales como hígado, riñón, pulmón, tráquea y esófago; además, de fracturas y daños severos en nervios y tendones.

En entrevista para Azteca Noticias, Wendy relata que en el momento del ataque, aparecieron sus suegros; sin embargo, solo la llevaron al Hospital de Las Américas, donde la dejaron en calidad de desconocida.

Wendy permaneció cuatro días en coma sin que su familia supiera de su estado de salud.

Detienen al presunto agresor de Wendy Hernández en Edomex

Tras el ataque, Pedro “N” solicitó licencia laboral en la Clínica 76 del IMSS donde trabajaba y, posteriormente, desapareció.

🟣 #NiUnaMás | ¡Justicia para Wendy! ✊🏼



"En todo momento le pedía a Dios que no me dejara, que me siguiera protegiendo, porque yo realmente tenía mucho miedo", relata Wendy, víctima de intento de feminicidio por parte de su pareja, Pedro Jared "N", quien la apuñaló en 25… pic.twitter.com/7tmJwpZ6cZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

Wendy Hernández realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Ecatepec y aseguró que las autoridades minimizaron el caso.

Este miércoles 29 de abril, los asesores legales de Wendy Hernández solicitaron que Pedro “N” sea imputado por intento de feminicidio y que las autoridades brinden protección a la joven. Wendy, por su parte, exige que se haga justicia.

“Que no se dejen comprar. Yo siento que todo el daño que se me hizo, todo lo que debo de estar viviendo el día de hoy, no se puede comprar. Es algo impagable porque yo tenía una vida funcional y ahora estoy luchando para volver a recuperarla y considero que eso no tiene precio”, señaló la joven en conferencia de prensa.

¿Cuál podría ser la condena del esposo de Wendy Hernández por intento de feminicidio?

En el Estado de México, el delito de intento de feminicidio se castiga con una pena de entre 13 años 4 meses y hasta 46 años 8 meses de prisión, de acuerdo con las reformas al Código Penal local.

En casos de violencia extrema como el uso de ácido, las sentencias pueden ser altas, con antecedentes de casi 49 años de prisión por tentativa de feminicidio.

En 2026, el Edomex se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de feminicidios en el país, ocupando frecuentemente los primeros lugares nacionales, de acuerdo con el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En abril de 2026, el Edomex se coloca en el cuarto lugar.

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