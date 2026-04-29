Es oficial en Jalisco: confirman una obra que impacta en Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Jesús María

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco concluyó la rehabilitación de la carretera 314 que garantiza la conectividad entre los municipios de Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Jesús María.
Bajo la gestión del Gobierno de Jalisco, se ejecutaron trabajos de reconstrucción y mantenimiento rutinario en el tramo Tepatitlán de Morelos–Arandas. La obra asegura el flujo vehicular hacia la carretera federal 80 y fortalece el traslado de mercancías agrícolas en la región de los Altos.
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¿Qué tramos fueron intervenidos en la carretera 314 de Jalisco?
La SIOP focalizó los trabajos en el corredor que une a las principales zonas productivas del estado. La intervención abarcó desde el límite de Jalisco con Guanajuato hasta la cabecera de Tepatitlán.
- Tepatitlán de Morelos: renovación de la carpeta asfáltica en el acceso principal.
- Arandas y San Ignacio Cerro Gordo: mantenimiento de los carriles de carga pesada.
- Jesús María: conexión estratégica para el transporte que se dirige a la carretera federal 80.
¿Cuáles son los beneficios de la renovación carretera en Jalisco?
La infraestructura vial impacta directamente en los costos de logística y seguridad para los usuarios que transitan entre el límite estatal y el centro de la entidad.
- Reducción de tiempos: mejora en la fluidez para el transporte de carga agrícola y turística.
- Seguridad vial: aplicación de señalética y eliminación de baches para reducir el riesgo de incidentes.
- Conservación: el esquema de mantenimiento rutinario busca prolongar la vida útil de la base asfáltica bajo el uso de tránsito pesado.
¿Cómo se integra esta vía a la red federal en 2026?
La carretera 314 funciona como un eje recolector para los municipios de la zona, permitiendo el ingreso seguro a las autopistas de mayor capacidad.
- Conexión Federal: enlace directo con la carretera federal 80.
- Fecha de entrega: obras concluidas y operativas en abril de 2026.
- Sin peaje: el tránsito por esta vía estatal es gratuito.
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