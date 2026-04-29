Es oficial en Jalisco: confirman una obra que impacta en Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Jesús María

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco concluyó la rehabilitación de la carretera 314 que garantiza la conectividad entre los municipios de Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Jesús María.

Bajo la gestión del Gobierno de Jalisco, se ejecutaron trabajos de reconstrucción y mantenimiento rutinario en el tramo Tepatitlán de Morelos–Arandas. La obra asegura el flujo vehicular hacia la carretera federal 80 y fortalece el traslado de mercancías agrícolas en la región de los Altos.

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¿Qué tramos fueron intervenidos en la carretera 314 de Jalisco?

La SIOP focalizó los trabajos en el corredor que une a las principales zonas productivas del estado. La intervención abarcó desde el límite de Jalisco con Guanajuato hasta la cabecera de Tepatitlán.

Tepatitlán de Morelos: renovación de la carpeta asfáltica en el acceso principal.

renovación de la carpeta asfáltica en el acceso principal. Arandas y San Ignacio Cerro Gordo: mantenimiento de los carriles de carga pesada.

mantenimiento de los carriles de carga pesada. Jesús María: conexión estratégica para el transporte que se dirige a la carretera federal 80.

¿Cuáles son los beneficios de la renovación carretera en Jalisco?

La infraestructura vial impacta directamente en los costos de logística y seguridad para los usuarios que transitan entre el límite estatal y el centro de la entidad.

Reducción de tiempos: mejora en la fluidez para el transporte de carga agrícola y turística.

mejora en la fluidez para el transporte de carga agrícola y turística. Seguridad vial: aplicación de señalética y eliminación de baches para reducir el riesgo de incidentes.

aplicación de señalética y eliminación de baches para reducir el riesgo de incidentes. Conservación: el esquema de mantenimiento rutinario busca prolongar la vida útil de la base asfáltica bajo el uso de tránsito pesado.

Estamos trabajando para lograr una conectividad terrestre más eficiente entre Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas y Jesús María. 🚧 pic.twitter.com/112dWW2Fhx — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) April 25, 2026

¿Cómo se integra esta vía a la red federal en 2026?

La carretera 314 funciona como un eje recolector para los municipios de la zona, permitiendo el ingreso seguro a las autopistas de mayor capacidad.

Conexión Federal: enlace directo con la carretera federal 80.

enlace directo con la carretera federal 80. Fecha de entrega: obras concluidas y operativas en abril de 2026 .

obras concluidas y operativas en abril de . Sin peaje: el tránsito por esta vía estatal es gratuito.

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