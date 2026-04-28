Giro total en las próximas elecciones de Querétaro: la nueva regla que impactará a los candidatos

Los diputados Teresita Calzada Rovirosa y Paul Ospital Carrera, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Electoral del Estado de Querétaro, eliminando la obligación de residencia mínima para candidatos nacidos en la entidad.

Esta propuesta para reformar al artículo 14 pretende armonizar la legislación local con la Constitución Federal y responde a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acción de Inconstitucionalidad 132/2020). El Alto Tribunal determinó que exigir 5 años de residencia a personas nativas del estado restringía ilegalmente el derecho al voto pasivo.

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¿Qué candidatos deben acreditar residencia para las elecciones en Querétaro?

La propuesta de Movimiento Ciudadano establece una distinción clara basada en el origen del aspirante para evitar bloqueos inconstitucionales en el registro de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Gubernatura (No nativos): Deberán acreditar una residencia efectiva de cinco años anteriores a la elección si no nacieron en Querétaro.

Deberán acreditar una residencia efectiva de anteriores a la elección si no nacieron en Querétaro. Gubernatura (Nativos): Quedan exentos del requisito de residencia temporal mínima tras la invalidez dictada por la SCJN .

Quedan exentos del requisito de residencia temporal mínima tras la invalidez dictada por la . Diputaciones y Ayuntamientos: El requisito se mantiene en tres años de residencia efectiva para todos los aspirantes que busquen integrar un cabildo o el congreso local.

¿Cómo se podrá comprobar la residencia ante los Consejos Electorales?

Uno de los cambios más significativos de esta iniciativa es la flexibilización de la carga probatoria, otorgando mayores facultades de valoración al Consejo General, Distritales y Municipales.

Con la reforma, la acreditación de la estancia no dependerá exclusivamente de la burocracia municipal:

Medios directos: Constancias oficiales de residencia emitidas por las Secretarías de los Ayuntamientos. Medios indirectos: Se aceptarán testimoniales, documentos y cualquier otro medio probatorio que genere convicción de que el candidato ha vivido en el estado. Valoración de fondo: Los Consejos Electorales realizarán un análisis de los medios convictivos presentados para evitar el rechazo arbitrario de registros.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Querétaro y qué cargos se renuevan?

La jornada electoral en el estado de Querétaro se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027. En este proceso electoral, la ciudadanía acudirá a las urnas para renovar los siguientes cargos de elección popular:

Gubernatura del Estado: Se elige al titular del Poder Ejecutivo para el periodo 2027-2033. Mauricio Kuri González , el actual Gobernador, no puede presentarse ya que la Ley Electoral no permite la reelección.

Se elige al titular del Poder Ejecutivo para el periodo 2027-2033. , el actual Gobernador, no puede presentarse ya que la Ley Electoral no permite la reelección. Diputaciones Locales: Renovación de las 25 curules que integran la Legislatura del Estado (15 de mayoría relativa y 10 plurinominales).

Renovación de las que integran la Legislatura del Estado (15 de mayoría relativa y 10 plurinominales). Ayuntamientos: Elección de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los 18 municipios de la entidad.

Conteo Rápido 2021 da ventaja a Mauricio Kuri en Querétaro Mauricio Kuri fue elegido como gobernador de Querétaro en 2021.

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