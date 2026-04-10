¡Últimos días! La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco ofrece cirugías gratis a los pacientes que cumplan estos requisitos

El tiempo se agota para quienes necesitan atención médica especializada o aparatos de apoyo en Jalisco. El gobierno local, bajo la gestión de Luis Ernesto Munguía González y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, mantiene abierta la convocatoria para apoyos funcionales y quirúrgicos gratuitos. El objetivo es atender a los sectores más vulnerables que no cuentan con seguridad social activa para mejorar su movilidad y salud general.

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¿Qué cirugías y apoyos están disponibles en esta convocatoria?

El programa se divide en dos vertientes: procedimientos en quirófano y entrega de equipo técnico. Es una oportunidad clave para quienes requieren operaciones de alto costo, especialmente adultos mayores o personas con discapacidad

Los apoyos quirúrgicos incluyen:



Cirugía de cataratas: Incluye el kit necesario para la intervención.

Prótesis y cirugías: De rodilla y de cadera.

Reconstrucción de mama: Para pacientes sobrevivientes de cáncer.

Por otro lado, los apoyos no quirúrgicos abarcan auxiliares auditivos, lentes de armazón, sillas de ruedas (estándar, PCI y PCA), sillas de baño, andaderas, muletas, bastones y prótesis externas de mama

¿Cuáles son los requisitos y dónde realizar el trámite?

La convocatoria es estricta respecto a los tiempos: el registro cierra este 10 de abril. Los interesados deben acudir a la Subdirección de Programas Sociales, en el segundo piso de la Unidad Municipal Administrativa (UMA), en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Es fundamental que los solicitantes de cirugías o kits de cataratas no estén dados de alta en el IMSS o ISSSTE.

Para completar el proceso, es necesario presentar:



CURP vigente.

Identificación oficial (copia).

Comprobante de domicilio.

Documento médico: Solo es obligatorio para cirugías, prótesis y sillas de ruedas especializadas.

Un dato importante es que para obtener bastones, muletas, andaderas, lentes o auxiliares auditivos (para mayores de siete años), no se requiere presentar el documento médico. El trámite lo puede hacer el beneficiario o un tutor; si el solicitante es mayor de edad y depende de alguien más, se debe anexar la identificación del tutor.

Para dudas adicionales, las autoridades habilitaron el teléfono 322 178 8000, extensión 1249.

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