Cambia el transporte en Puebla: el programa de modernización que ya impacta en todo el estado

Más de 3 mil unidades nuevas ya circulan en Puebla como parte de un programa estatal que busca modernizar el transporte público poblano y regularizar a concesionarios en todo el estado.

La renovación forma parte del Programa Integral de Reordenamiento y Modernización, con el que también se eliminaron costos en trámites clave para facilitar el cambio de vehículos, luego de más de una década sin una estrategia de este tipo en la entidad.

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¿En qué consiste el programa de modernización del transporte en Puebla?

De acuerdo con autoridades estatales, el plan contempla la actualización de unidades, así como la regularización de concesionarios y permisionarios. Entre las medidas más relevantes está la eliminación de pagos en procesos como el cambio de vehículo o la cesión de derechos.

Antes, estos trámites en Puebla podían costar alrededor de $34 mil pesos, e incluso se dejaron de cobrar cerca de $100 millones de pesos en procesos administrativos para facilitar la renovación del transporte.

También se modificó la normativa para ampliar la vida útil de los taxis, pasando de siete a diez años. En total, más de 6 mil concesionarios han resultado beneficiados con estos cambios.

¿Cuántas unidades ya se renovaron en Puebla y qué tan avanzado va el programa de modernización del transporte?

De acuerdo con datos oficiales, se han incorporado 3 mil 322 vehículos con modelos recientes, entre 2024 y 2026. Además, más del 90% de los concesionarios y permisionarios participaron en el proceso de regularización.

A la par, el programa ha revisado más de 23 mil unidades, de las cuales más de 18 mil ya cumplieron con los requisitos, lo que permite tener mayor control sobre el transporte que opera en el estado.

También se modificó la normativa para ampliar la vida útil de los taxis, pasando de siete a diez años.|Imagen Ilustrativa

¿Qué apoyos hay para renovar unidades en Puebla?

Además de eliminar costos, el programa contempla incentivos económicos para facilitar el cambio de vehículos. Existe una bolsa cercana a los $200 millones de pesos que incluye apoyos de hasta el 20% para la adquisición de nuevas unidades.

También se han entregado más de 18 mil juegos de placas como parte del proceso de ordenamiento y control del sistema.

La renovación de unidades apunta a mejorar las condiciones del servicio, especialmente en temas de seguridad y estado de los vehículos. También reduce la circulación de unidades en mal estado y permite un mayor control sobre quienes operan el transporte público.

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