Ni algodón puro ni resistencia total: las marcas de calcetas deportivas que engañan al consumidor, según Profeco

Elegir calcetas deportivas puede parecer una decisión menor, pero el material, la resistencia y la veracidad del etiquetado influyen directamente en el desempeño y la comodidad. Teniendo eso en cuenta, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un estudio para orientar la toma de decisión.

En total, Profeco analizó 56 modelos de calcetas deportivas —34 tipo tin, 10 cortas y 12 largas— mediante pruebas de resistencia, desgaste, solidez del color, elasticidad y verificación de etiquetado. Y reveló que varias marcas no cumplen con lo que prometen, tanto en información comercial como en composición de fibras.

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¿Qué irregularidades detectó Profeco en las calcetas deportivas?

Uno de los principales hallazgos fue el incumplimiento de la NOM-004-SE-2021 en el etiquetado, que implica presentar su información comercial completa. Ocho modelos tipo tin incumpliero, entre ellos productos de marcas como UFC, Wilson, Extreme Force, Under Armour, Adidas y Nike.

Además, al comparar la composición de fibras declarada en la etiqueta con los resultados reales de laboratorio, se detectaron inconsistencias en múltiples modelos. En el caso de las calcetas tipo tin, marcas como Adidas, CAT, Everlast, Reebok y Wilson no cumplieron con lo declarado.

En calcetas cortas, Nike no incluyó información comercial completa, y tanto esta marca como Puma y Simple Fashion presentaron discrepancias en la composición textil.

Por su parte, en las calcetas largas, aunque todas cumplieron con el etiquetado, Profeco detectó que CAT, Everlast y Wilson no cumplieron con la declaración de fibras.

¿Cuáles son las mejores opciones según el estudio?

A pesar de las irregularidades, el estudio también identificó productos con desempeño sobresaliente. En las calcetas tipo tin, los modelos que calificaron como “excelente” para Profeco fueron:

Champion

Sporteam

Under Armour

Yorkshire Polo Club

En la categoría de calcetas cortas, las marcas más destacadas fueron:

Shaq

Simply

Basic Wilson

Y en el caso de las calcetas deportivas largas, los modelos evaluados como “excelentes” en la declaración de fibras fueron:

Champion

Hanes

Tessa

¿Cómo elegir las calcetas deportivas adecuadas?

Profeco recomienda comprar las calcetas deportivas en tiendas establecidas y tener en cuenta los siguientes factores al hacer la elección:

Verificar que la talla sea correcta.

Elegir el material adecuado a la actividad.

Escoger tejidos que cuiden los pies.

Revisar la elasticidad.

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