El programa de verificación vehicular llegó al Congreso de Jalisco y quedó en la mira por estos dos motivos

La Comisión Especial de carácter temporal del Congreso de Jalisco realizó una mesa de trabajo para revisar el programa de verificación vehicular en el estado, con foco en dos ejes clave: su impacto financiero y su efectividad ambiental.

Durante la sesión, que estuvo encabezada por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, se analizaron el contrato con la empresa operadora, la estructura tarifaria y la efectividad de los centros de verificación. El objetivo, según se explicó, fue evaluar la política pública sin comprometer las finanzas estatales.

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¿Por qué se analizó el impacto financiero del programa?

Uno de los puntos clave del debate fue el manejo de los recursos y la estructura de costos del programa. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 2025 se destinaron más de 531 millones de pesos al Fondo Estatal de Protección al Ambiente, mientras que en lo que va del año se han entregado más de 107 millones.

El esquema actual contempla la participación de 12 empresas en la operación de los centros de verificación en Jalisco con una tarifa que ha evolucionado desde 99 pesos hasta más de 164 pesos, sujeta a revisiones anuales establecidas en contrato. Además, el modelo incluye incentivos fiscales que han impulsado la participación ciudadana, superando el millón de verificaciones.

Sin embargo, legisladores como Leonardo Almaguer han solicitado mayor transparencia sobre los recursos comprometidos y los mecanismos de rendición de cuentas.

Mesa de Trabajo de la Comisión Especial del Programa de Verificación Vehicular. pic.twitter.com/1UOJzeao2Z — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) April 15, 2026

¿Es efectiva la verificación vehicular para mejorar el medio ambiente?

El segundo gran tema en discusión durante la sesión fue el impacto ambiental de la verificación vehicular en Jalisco. Según el secretario de Hacienda, el 50 % de la contaminación del aire se atribuye al parque vehicular, lo que posiciona a la verificación como una herramienta clave para financiar acciones ambientales.

Al respecto, la diputada Alejandra Giadans Valenzuela planteó dudas sobre la efectividad de los incentivos implementados. Por su parte, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez propuso ampliar la política ambiental para incluir a industrias contaminantes, más allá del enfoque vehicular.

En contraste, según lo informado, la diputada Claudia Murguía destacó la necesidad de mantener la verificación vehicular evitando conflictos legales que puedan generar pérdidas económicas para el estado, subrayando la importancia de un análisis responsable.

La comisión continuará con la revisión técnica del programa, con el propósito de definir mejoras que fortalezcan tanto su viabilidad financiera como su impacto en la calidad del aire en Jalisco.

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