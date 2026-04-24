Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Metro de CDMX amanece con el ‘pie izquierdo’; líneas saturadas y con retrasos
/México/Nota

Aumenta el robo de combustible en México

El robo de combustible ha registrado un repunte en el último año, según cifras oficiales de Pemex y los reportes de seguridad.

robo_de_combustible_guanajuato.jpg | @FSPE_Gto/X

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Pemex ha reportado pérdidas del 14% en 2025 que ha alcanzado 23 mil 491 millones de pesos. Además, en el primer trimestre de 2025 se detectaron más de 10 mil 500 perforaciones ilegales en ductos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO