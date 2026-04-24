Pemex ha reportado pérdidas del 14% en 2025 que ha alcanzado 23 mil 491 millones de pesos. Además, en el primer trimestre de 2025 se detectaron más de 10 mil 500 perforaciones ilegales en ductos.
Pemex ha reportado pérdidas del 14% en 2025 que ha alcanzado 23 mil 491 millones de pesos. Además, en el primer trimestre de 2025 se detectaron más de 10 mil 500 perforaciones ilegales en ductos.
Se espera que estas construcciones beneficien a más de 380 personas de Edomex.
La Copa del Mundo provoca distintas modificaciones en el último tramo del ciclo escolar 2025-2026 en el estado de Jalisco.
Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, en el Portal del Empleo publicaron una vacante con sueldo de 26 mil pesos, conoce cómo puedes aplicar.
tirador teotihuacán
A través de un convenio con Infonavit, este municipio de Jalisco buscará recuperar 10 mil casas a largo plazo.
El costo total para los conductores que no realizaron este proceso en San Luis Potosí supera los $1,400 pesos