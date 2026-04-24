Adiós a los ruidos al volante: Puebla multará por ley a todos los conductores que utilicen este accesorio prohibido

La multa por realizar esta infracción puede superar los $1,700 pesos.

La multa por realizar esta infracción puede superar los $1,700 pesos. | Getty Images

Escuchar música o atender llamadas con audífonos mientras se conduce es una práctica común entre automovilistas, ya que puede ayudar a aislar el ruido de la calle o incluso dar una sensación de mayor concentración al volante. Sin embargo, lo que para muchos parece una acción inofensiva, en realidad representa un riesgo importante para la seguridad vial y puede ser sancionado en Puebla.

De acuerdo con la normativa estatal, esta conducta no está permitida porque reduce la capacidad de atención del conductor y limita su percepción del entorno.

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¿Qué dice la ley sobre usar audífonos al manejar?

El tabulador de sanciones del Reglamento de Tránsito del Estado de Puebla establece que está prohibido conducir utilizando audífonos, ya que esto puede interferir con la correcta conducción del vehículo.

Esta conducta está contemplada dentro del Artículo 25, fracción XXV, donde se especifica que los conductores no deben utilizar dispositivos o alguna otra herramienta que afecte la atención del conductor al manejar.

Portar una licencia falsa no es un atajo, es un delito que pone en riesgo tu libertad y tu seguridad.❌

Además de enfrentar sanciones legales, podrías ser detenido por portar documentos sin validez oficial, poniendo en riesgo tu patrimonio y tu tranquilidad.

Evita complicaciones… pic.twitter.com/Vfbd1H8JQt — Secretaría de Movilidad y Transporte (@MTGobPue) April 20, 2026

¿De cuánto es la multa en 2026?

La sanción por usar audífonos mientras se conduce va de 10 a 15 veces la UMA.

Con el valor actualizado de la UMA en 2026 (aproximadamente $117.31 pesos diarios), la multa puede ir de:

$1,173 a $1,759 pesos aproximadamente

El monto final dependerá de la gravedad de la infracción y la valoración de la autoridad.

Otras acciones por las que también pueden multarte

Además del uso de audífonos, la normativa de Puebla contempla otras conductas que ponen en riesgo la conducción y que pueden generar sanciones similares:

Utilizar el teléfono celular u otros objetos que distraigan al conducir

Llevar entre los brazos o manos a personas, animales u objetos que interfieran con el control del vehículo

Estas infracciones también pueden alcanzar multas de entre 10 y 15 UMA, ya que afectan directamente la capacidad del conductor para reaccionar ante cualquier situación en la vía.

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