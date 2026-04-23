¿Te vas a quedar sin luz? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a los vecinos del municipio de Tampico, Tamaulipas, que tiene programado un corte de luz nocturno para este jueves 23 de abril.

Por esta razón, es recomendable que tomes precauciones y que consigas velas, porque en breve se llevará a cabo un corte de luz que durará toda la noche. Te contamos los detalles.

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Habrá corte de luz nocturno en Tampico hoy

A través de un comunicado, la CFE estatal informó que se tiene programado un corte nocturno en el centro de Tampico, Tamaulipas. Esto, debido a trabajos de reparación y mantenimiento en la red eléctrica. Los horarios del corte son los siguientes:

Hora de inicio: Jueves 23 de abril , en punto de las 19:00 horas

, en punto de las 19:00 horas Hora de finalización: Viernes 24 de abril , a las 3:00 horas

, a las 3:00 horas Duración total: 8 horas continuas

Zona afectada: Centro de Tampico , Tamaulipas

, Tamaulipas Motivo: Mantenimiento preventivo y mejoras en redes de distribución

CFE anuncia corte de luz hoy CFE anuncia corte de luz nocturno en Tampico este jueves 23 de abril.

No obstante, la empresa productiva del Estado informó que en caso de aparecer lluvia, durante la tarde de este 23 de abril, los trabajos serían reprogramados, ya que ponen en riesgo la seguridad del equipo técnico.

Estas labores de mantenimiento se llevan a cabo tras las peticiones de la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales de la República Mexicana (Arcim), quienes señalaron las constantes fallas y apagones en la zona.

¿Cuáles zonas de Tampico se quedan sin luz este jueves 23 de abril?

De acuerdo con el comunicado de la CFE, este jueves 23 de abril, varias casas y negocios de la zona Centro de Tampico se quedarán sin luz, a partir de las 7 de la tarde. Por lo que deberán de sacar las velas para poder continuar con sus labores diarias.

Las calles afectadas son las siguientes:

Calle Fray Andrés de Olmos

Calle Tamaulipas

Calle Álvaro Obregón

Calle Altamira

Calle E. Carranza

Calle Salvador Díaz Mirón

Calle Francisco I. Madero

Calle Héroes del Cañonero

Recomendaciones en caso de corte de luz nocturno

Usar velas con mucha precaución y cuidando de no dejarlas encendidas

Mantén el interruptor de una lámpara encendido para saber cuándo se restablezca el suministro eléctrico.

para saber cuándo se restablezca el suministro eléctrico. Desenchufa aparatos electrónicos como pantallas, computadoras y aires acondicionados, para protegerlos de posibles sobrecargas o picos de voltaje cuando la luz regrese.

como pantallas, computadoras y aires acondicionados, para protegerlos de posibles sobrecargas o picos de voltaje cuando la luz regrese. Evita abrir el refrigerador innecesariamente.

innecesariamente. Carga tu celular horas antes del corte y, una vez que comience, reduce el brillo de la pantalla y cierra aplicaciones que no uses.

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