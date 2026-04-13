¡Desconéctate! Cortes de luz CFE este 14 de abril en varias colonias de Chiapas; hora EXACTA del apagón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón masivo que afectará a varios municipios y colonias en el estado de Chiapas. La paraestatal comenzará una serie de cortes programados en la región con la finalidad de mejorar la red eléctrica.

Te contamos cuáles son las colonias afectadas y las fechas que debes de marcar en el calendario para tomar las precauciones necesarias, si te vas a quedar sin luz.

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Anuncian corte de luz en Tonalá

A través de un comunicado, la CFE informó a los vecinos del municipio de Tonalá que programó un corte de luz de seis horas que afectará a la cabecera municipal y tres comunidades.

Fecha: Martes 14 de abril

Horario: De 9:00 a 15:00 horas

La suspensión temporal del servicio se debe a que se realizarán trabajos de mantenimiento en la red de distribución. Las colonias afectadas son las siguientes:

Tonalá

Paredón

El Terrero

Santiago Buena VIsta

Comunicado CFE sobre corte de luz en Tonalá, Chiapas. |CFE

Anuncian corte de luz en Arriaga

Asimismo, los cortes de la CFE en Chiapas continúan en el municipio de Arriaga, donde también se registrará un apagón de hasta ocho horas.

Fecha: Martes 14 de abril

Horario: De 7:00 a 15:00 horas

Colonias afectadas: Colonia Nicolás Bravo, Villa del Mar, Arriaga, Calera y San Pablo.

Comunicado CFE anuncia corte de luz en Arriaga, Chiapas. |X

¿Por qué la CFE realiza cortes programados?

En un comunicado, la CFE explicó a la población que es necesario realizar el corte de luz, ya que por seguridad de los trabajadores, las labores de mantenimiento no se pueden realizar con las líneas energizadas.

Además, de los apagones programados en el municipio de Tonalá y en Arriaga, la CFE realiza diversos cortes programados a lo largo del país con el propósito de mejorar la calidad del servicio.

Recomendaciones en caso de corte de luz

Desconecta electrodomésticos : Desenchufa computadoras, televisores y equipos delicados para evitar daños por sobretensiones cuando la luz regrese.

: Desenchufa computadoras, televisores y equipos delicados para evitar daños por sobretensiones cuando la luz regrese. Mantén el refrigerador cerrado : Evita abrirlo para conservar el frío. Un refrigerador cerrado mantiene los alimentos seguros por unas 4 horas, y un congelador lleno por hasta 48 horas.

: Evita abrirlo para conservar el frío. Un refrigerador cerrado mantiene los alimentos seguros por unas 4 horas, y un congelador lleno por hasta 48 horas. Ahorro de batería : Utiliza tus dispositivos móviles solo para emergencias y reduce el brillo para prolongar la carga.

: Utiliza tus dispositivos móviles solo para emergencias y reduce el brillo para prolongar la carga. Espera unos minutos: No conectes todo de inmediato; deja que el suministro se estabilice antes de encender los aparatos grandes como tu refrigerador.

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