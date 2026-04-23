El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que habrá corte en el suministro de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a trabajos de mantenimiento.

Se repara el Tanque Ballena, ubicado en la colonia Loma Bonita Residencial, en el municipio de Zapopan, por lo que vecinos de la zona sufrirán afectaciones algunos días.

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SIAPA: Corte de agua en Zapopan, Jalisco hoy

De acuerdo con el organismo, las labores iniciaron a las 23:00 horas del miércoles 22 de abril, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua potable, principalmente con bajas presiones e incluso la suspensión temporal del servicio en algunas zonas.

El recorte o escasez de agua durará hasta el 24 de abril, según SIAPA el servicio quedará totalmente restablecido durante la mañana.

¿Qué colonias de Zapopan no tendrán agua del 22 al 24 de abril 206?

Se recomienda a los habitantes tomar previsiones ante la posible falta de agua:

La Victoria

Loma Bonita Residencial

Santa Eduwiges

¿Cómo contactar a SIAPA para pedir pipas de agua gratis?

“En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, lo usuarios pueden contactar a SIAPATEL con marcación rápida al 073, también se puede solicitar a través de las redes sociales oficiales del organismo en X y Facebook (@siapagdl)”, indicó.

Calidad del agua en Guadalajara

El agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara presenta contaminantes como mercurio, aluminio y nitratos (estos últimos indican posible contaminación fecal reciente), y en la mayoría de las muestras no contiene cloro residual, lo que sugiere falta de desinfección adecuada.

En el Taller de Monitores Vecinales de la Calidad del Agua en el AMG, realizado el 19 de abril, se analizaron 15 muestras de distintas colonias: solo 3 cumplieron con la norma oficial de calidad del agua (NOM-127), mientras que las otras 12 tuvieron al menos un parámetro fuera de lo permitido. Según estos resultados, el agua distribuida por el SIAPA no puede considerarse potable.

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