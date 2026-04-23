Caos vial en Puebla: lista de calles cerradas y vías alternas hasta el 24 de abril

Arreglos de vialidades en Puebla provocan cortes de calles | Facebook Secretaría de Infraestructura de Puebla

La Secretaría de Infraestructura de Puebla mantiene bloqueos totales y parciales en avenidas principales de la capital poblana debido a labores de reencarpetamiento asfáltico y rehabilitación profunda de la cinta de rodamiento.

Estos trabajos de obra pública, ejecutados por el Gobierno de Puebla, impactarán la movilidad en arterias estratégicas como la Diagonal Defensores de la República y el Periférico Ecológico hasta el viernes 24 de abril. La dependencia estatal exhorta a los conductores a respetar el flujo de los módulos de pavimentación y evitar el estacionamiento en zonas intervenidas para prevenir la remisión de vehículos al depósito oficial.

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¿Qué calles estarán cerradas en Puebla hasta el viernes 24 de abril de 2026?

Los cortes a la circulación se concentran en tres cuadrantes críticos de la ciudad. La Secretaría de Infraestructura desplegó personal capacitado para orientar el tránsito en los siguientes puntos:

Diagonal Defensores de la República: Cierre intermitente desde la Calzada Ignacio Zaragoza hasta el Bulevar 5 de Mayo (8:00 a 18:00 horas).

Cierre intermitente desde la Calzada Ignacio Zaragoza hasta el Bulevar 5 de Mayo (8:00 a 18:00 horas). Calle 24 Sur: Bloqueo total entre el Bulevar General Guadalupe Victoria y la Avenida Manuel Espinosa Yglesias.

Bloqueo total entre el Bulevar General Guadalupe Victoria y la Avenida Manuel Espinosa Yglesias. Prolongación Reforma: Cierre parcial nocturno a la altura de la Calle Tepeaca y Diagonal Defensores de la República.

Cierre parcial nocturno a la altura de la Calle Tepeaca y Diagonal Defensores de la República. Periférico Ecológico: Obra nocturna en carriles centrales a la altura de Bulevar Forjadores con sentido a la planta Volkswagen.

👷🏽#InfraInforma | PRECAUCIÓN, CIERRE VIAL sobre Calle 24 Sur entre las avenidas 7 Oriente y Manuel Espinosa Yglesias con sentido a Periférico Ecológico.



🚧 El @Gob_Puebla trabaja en la rehabilitación de esta importante vía de comunicación.



🚗 La dependencia exhorta a las y los… pic.twitter.com/rOaXMFV025 — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 22, 2026

¿Cuáles son las vías alternas por el cierre en Diagonal Defensores de la República?

Debido a que la Secretaría de Infraestructura realiza el tendido de carpeta asfáltica en este tramo, el tráfico pesado se desviará hacia las zonas oriente y norte de la metrópoli.

Rutas estratégicas para evitar la zona:

Bulevar Xonaca: Conexión directa para quienes se dirigen al oriente. Bulevar Norte: Ruta ideal para usuarios con destino a la zona de la CAPU. Vialidades 15 y 17 Sur-Norte: Funcionan como flujos paralelos al Centro Histórico. Carretera Federal Puebla-Tehuacán: Recomendada exclusivamente para trayectos largos.

🚧 #InfraInforma | CIERRE PARCIAL INTERMITENTE sobre Diagonal Defensores de la República entre Calzada Ignacio Zaragoza y Blvd. 5 de Mayo.



El @Gob_Puebla a través de esta Secretaría y los Módulos de Pavimentación realiza tendido de carpeta asfáltica sobre esta importante vía… pic.twitter.com/Rd4SwkdweE — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 23, 2026

¿Cómo circular en la zona de Prolongación Reforma y Periférico Ecológico?

El Gobierno de Puebla priorizó el trabajo nocturno en estas vialidades para reducir el impacto en las horas pico, sin embargo, las restricciones de carril permanecerán vigentes hasta el 24 de abril.

Alternativas de circulación:

Para Prolongación Reforma: Utilizar la Recta a Cholula y Avenida Juárez para ingresar al centro desde La Paz o Zavaleta.

Utilizar la Recta a Cholula y Avenida Juárez para ingresar al centro desde La Paz o Zavaleta. Para Periférico Ecológico: Circular con precaución por carriles laterales a la altura de Forjadores; se recomienda el Bulevar Esteban de Antuñano como desvío previo.

Circular con precaución por carriles laterales a la altura de Forjadores; se recomienda el Bulevar Esteban de Antuñano como desvío previo. Para la 20 Sur: Tomar la 14 Sur o Avenida Circunvalación para conectar con la zona de la 11 Sur.

👷🏽#InfraInforma | PRECAUCIÓN, CIERRE VIAL en carriles centrales sobre Periférico Ecológico a la altura de Bulevar Forjadores con sentido a Volkswagen.



🚧 El @Gob_Puebla garantiza traslados seguros con trabajo de rehabilitación en la cinta de rodamiento.



🚗 La dependencia… pic.twitter.com/QDnHouPyFj — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 23, 2026

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