Es oficial en Jalisco: el Tren Ligero cierra estaciones por festival GDLuz 2026

El Tren Ligero tendrá horarios especiales por el festival GDLuz 2026. | Facebook SITEUR

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) confirmaron el cierre estratégico de estaciones en las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero durante el festival GDLuz 2026.

Este operativo especial, vigente del 23 al 26 de abril, busca salvaguardar la seguridad de los asistentes al recorrido de 2 kilómetros en el Centro Histórico. El Gobierno de Jalisco ajustó el calendario del evento este año debido a las obras de infraestructura realizadas en el primer cuadro de la ciudad con motivo de la Copa del Mundo 2026, priorizando la gestión de flujos peatonales masivos durante los espectáculos de videomapping y pirotecnia.

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¿Qué estaciones del Tren Ligero estarán cerradas por GDLuz 2026?

Siteur determinó cierres parciales y totales en accesos clave para evitar aglomeraciones en las zonas de mayor concentración del festival.

Estación Guadalajara Centro (Línea 3): Los accesos de Plaza de Armas y Plaza Guadalajara cerrarán diariamente a partir de las 17:00 horas .

Los accesos de Plaza de Armas y Plaza Guadalajara cerrarán diariamente a partir de las . Estación Plaza Universidad (Línea 2): Cierre total a partir de las 19:00 horas (jueves, viernes y domingo). El sábado 25 de abril, el cierre se adelanta a las 18:00 horas .

Cierre total a partir de las (jueves, viernes y domingo). El sábado 25 de abril, el cierre se adelanta a las . Acceso Pedro Moreno (Línea 3): Presentará cierres momentáneos exclusivamente durante el encendido de pirotecnia.

Si asistes al Festival GDLUZ, toma en cuenta:



Del 23 al 26 de abril, el servicio de #MiTren tendrá ajustes por cierres temporales en estaciones del centro y ampliación de horario en las tres líneas.



Conoce aquí todos los detalles y anticipa tus traslados. pic.twitter.com/pVwoo9BIAx — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) April 22, 2026

¿Cuál es el horario extendido del transporte público en Guadalajara?

Para facilitar el desalojo del Centro Histórico, la Setran autorizó una ampliación en el horario de servicio de los sistemas de transporte masivo durante los cuatro días del evento.

Horarios especiales durante el festival GDLuz 2026:

Tren Ligero (Líneas 1, 2 y 3): Extiendes sus horarios hasta las 00:30 horas .

Extiendes sus horarios hasta las . Mi Macro Calzada: Últimas unidades partirán a las 00:00 horas desde Fray Angélico y Mirador.

Últimas unidades partirán a las desde Fray Angélico y Mirador. Apertura de estaciones: Guadalajara Centro y Plaza Universidad reabrirán sus puertas a las 23:00 horas para el abordaje de regreso.

✨ Para que disfrutes #AlEstiloJalisco del festival #GDLuz, tendremos servicio especial de #MiMacroCalzada.



😎 Entérate aquí de los horarios y ayúdanos a pasar la voz. pic.twitter.com/mxfKFsxazG — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 22, 2026

¿Qué estaciones de MiBici estarán fuera de servicio y qué rutas cambian?

La Agencia de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) inhabilitará ocho estaciones del programa MiBici ubicadas dentro del polígono de seguridad.

Estaciones de MiBici deshabilitadas:

Puntos: GDL-032, GDL-033, GDL-034, GDL-052, GDL-053, GDL-054, GDL-195 y GDL-252.

Servicio de Valet: Estará disponible en Paseo Alcalde e Independencia, y en Avenida República a un costado del Hospicio Cabañas desde las 18:00 horas.

Rutas de camión con desvíos: Más de 20 rutas, incluyendo la C01, C123, T14B y T15, modificarán su recorrido por el cierre vial en calles como Avenida Juárez, Hidalgo y Calzada Independencia.

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