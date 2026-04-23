Detienen en Argentina por huachicol fiscal al Contralmirante, Fernando Farías “N”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que se logró la detención del Contralmirante Fernando Farías “N”, sujeto señalado como uno de los responsables del huachicol fiscal que dejó pérdidas que superan los 200 mil millones de pesos en el país.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que García Harfuch informó que la detención del sobrino de Rafael Ojeada, extitular de la Marina, se dio en Argentina tras la intervención de autoridades internacionales.

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Confirman detención de Fernando Farías “N” en Argentina

De acuerdo con lo mencionado por el titular de la SSPC, la detención de Fernando Farías “N” se logró como resultado de una operación coordinada entre la Secretaría de Marina por medio de la Unidad de Inteligencia Naval, la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Interpol México y la FEMDO.

Es importante mencionar que Fernando Farías “N” cuenta con una ficha roja de la Interpol, esto luego de ser identificado como el líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburo proveniente de Estados Unidos (EUA) a México y con lo cual, evadido miles de millones del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

¿Qué se sabe del caso del huachicol fiscal?

De acuerdo con la información que se sabe del caso de huachicol fiscal, Fernando Farías “N” con ayuda de su organización, se dedicaron a contrabandear hidrocarburo de EUA a México desde hace varios años, lo cual representó una pérdida de hasta 170 mil millones de pesos anuales para el país por motivos de impuestos.

Estimaciones de medios internacionales, refieren que cerca del 30% del mercado del combustible podría ser de producto ilegal en el país.

Huachicol fiscal, el peor caso de corrupción en la historia del país

Vale la pena mencionar que el caso del huachicol fiscal supera y por mucho los casos de la Estafa Maestra (robo de 7 mil millones de pesos) y Segalmex (robo de 15 mil millones de pesos), los cuales hasta antes de despertarse este caso, eran considerados como los peores registros de corrupción en México.

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