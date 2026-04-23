Requisitos y cómo aplicar a la vacante como ingeniero en sistemas

Requisitos y cómo aplicar a la vacante como ingeniero en sistemas | Getty Images/Getty Images

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral y tienes conocimientos sobre ingeniería en sistemas, hay una vacante que ofrece un atractivo sueldo y prestaciones y aquí te decimos cómo puedes aplicar.

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Lanzan vacante como ingeniero en sistemas

Según la información proporcionada, la persona que se encargue de ocupar el puesto deberá diseñar, implementar y mantener los sistemas informáticos y la infraestructura tecnológica de la empresa. Además, tendrá que asegurarse del correcto funcionamiento de los equipos, redes y software para apoyar las operaciones de la organización.

También tendrá que implementar medidas de seguridad informática y respaldo de información y participar en el desarrollo o mejora de sistemas y aplicaciones, elaborar reportes técnicos y documentación de sistemas.

El horario es de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas y los sábados de las 09:00 a las 14:00 horas.

Requisitos y cómo aplicar a la vacante

Entre los requisitos se encuentran:

Licenciatura (titulado)

Carrera en cibernética y sistemas computacionales

Experiencia de 6 meses a 1 año en Ingeniería en Sistemas

Conocimiento en redes, bases de datos y sistemas operativos

Manejo de herramientas y software de soporte técnico

Experiencia en administración de sistemas

Entre las habilidades y competencias se busca una persona con autonomía, pensamiento crítico, trabajo en equipo, tolerancia a la presión, orientación a resultados y liderazgo.

Se ofrece un sueldo de 25 mil pesos mensuales, prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. Los interesados deberán ingresar al Portal del Empleo para postularse. El proceso de reclutamiento tiene una duración de 2 meses y la oferta vence el 6 de mayo de 2026.

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