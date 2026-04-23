Si estás buscando una nueva oportunidad laboral y tienes conocimientos sobre ingeniería en sistemas, hay una vacante que ofrece un atractivo sueldo y prestaciones y aquí te decimos cómo puedes aplicar.
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Lanzan vacante como ingeniero en sistemas
Según la información proporcionada, la persona que se encargue de ocupar el puesto deberá diseñar, implementar y mantener los sistemas informáticos y la infraestructura tecnológica de la empresa. Además, tendrá que asegurarse del correcto funcionamiento de los equipos, redes y software para apoyar las operaciones de la organización.
También tendrá que implementar medidas de seguridad informática y respaldo de información y participar en el desarrollo o mejora de sistemas y aplicaciones, elaborar reportes técnicos y documentación de sistemas.
El horario es de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas y los sábados de las 09:00 a las 14:00 horas.
Requisitos y cómo aplicar a la vacante
Entre los requisitos se encuentran:
- Licenciatura (titulado)
- Carrera en cibernética y sistemas computacionales
- Experiencia de 6 meses a 1 año en Ingeniería en Sistemas
- Conocimiento en redes, bases de datos y sistemas operativos
- Manejo de herramientas y software de soporte técnico
- Experiencia en administración de sistemas
Entre las habilidades y competencias se busca una persona con autonomía, pensamiento crítico, trabajo en equipo, tolerancia a la presión, orientación a resultados y liderazgo.
Se ofrece un sueldo de 25 mil pesos mensuales, prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. Los interesados deberán ingresar al Portal del Empleo para postularse. El proceso de reclutamiento tiene una duración de 2 meses y la oferta vence el 6 de mayo de 2026.
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