La Secretaría de Hacienda publicó una serie de vacantes para diversos perfiles de profesionistas

La Secretaría de Hacienda publicó una serie de vacantes para diversos perfiles de profesionistas | SHCP

¡No busques más chamba! La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) seis vacantes con salarios que van desde los 25 mil hasta los 137 mil pesos.

Se trata de oportunidades de empleo para egresados, pasantes o licenciados en Derecho, Economía, Administración Contaduría, Actuaría o Matemáticas.

Conmemoramos el aniversario de la fundación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).



A lo largo de 27 años de existencia, la institución ha evolucionado para atender millones de consultas y mejorar la relación… pic.twitter.com/jqgo9i6pRK — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 19, 2026

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Vacantes en Hacienda: requisitos, puestos y salarios

Si estás interesado, estos son los puestos que necesitan dejar de estar vacantes:

Dirección de Amparos “B”

Sueldo: 137 mil 211 pesos

Licenciatura en Derecho

Experiencia mínimo de seis años en derecho Constitucional o Administrativo

Subdirección de Operación de Programas de Vivienda

Sueldo: 40 mil 293 pesos

Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría o Ciencias Sociales

Experiencia de tres años en actividad económica, administración público o economía

Subdirección de lo Contenciosos y Normatividad

Sueldo: 38 mil 552 pesos

Licenciatura en Derecho

Experiencia de tres años en derecho, especialmente en proceso administrativos o contenciosos

Subdirección de Atención a Programas de Financiamiento y Garantías

Sueldo: 38 mil 552 pesos

Licenciatura en Economía, Administración o Finanzas

Experiencia de tres años en economía, finanzas o administración

Jefatura de Departamento de Modelos Estadísticos y Evaluación Financiera

Sueldo: 25 mil 813 pesos

Licenciatura en Actuaría, Matemáticas, Economía o Estadística

Experiencia de uno a dos años en áreas de estadística, matemáticas o análisis económico

Jefatura de Departamento de Control y Seguimiento Operativo

Sueldo: 25 mil 813 pesos

Licenciatura en Administración, Contaduría, Informática o Economía

Experiencia de uno a dos años en administración pública, contabilidad o auditoría

En general, todos los puestos son en la Ciudad de México, también piden que los aspirantes sean mexicanos o extranjeros con estatus migratorio adecuado; no tener sentencia por delitos dolosos; y disponibilidad de cumplir con la declaración de situación patrimonial.

Fechas para aplicar a las vacantes de la SHCP

En caso de que te interese algunos de los puestos publicados en la Convocatoria Pública y Abierta No. 1156, estas son las fechas donde debes de aplicar:

Publicación de la convocatoria : 22 de abril 2026

: 22 de abril 2026 Registro de aspirantes en la plataforma TrabajaEn y revisión de CV : del 22 de abril al 8 de mayo 2026

: del 22 de abril al 8 de mayo 2026 Examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades : a partir del 13 de mayo 2026

: a partir del 13 de mayo 2026 Análisis de documentación : a partir del 13 de mayo 2026

: a partir del 13 de mayo 2026 Entrevistas con el Comité de Selección : a partir del 18 de mayo de 2026

: a partir del 18 de mayo de 2026 Anuncio de resultados: a partir del 18 de mayo 2026

Es importante mencionar que estas fechas pueden cambiar según la cantidad de aspirantes que se registren, por lo que es importante no dejar de revisar la plataforma oficial, ya que por ahí llegarán mensajes del proceso.

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