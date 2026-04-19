¡Hay trabajo en la Embajada de Japón! Abren vacante en CDMX

Descubre qué documentos necesitas y cómo asegurar que tu perfil llegue a manos de los reclutadores

Descubre qué documentos necesitas y cómo asegurar que tu perfil llegue a manos de los reclutadores | SRE

¡Aquí hay trabajo! La Embajada del Japón en México lanzó una convocatoria para contratar a un secretario ejecutivo, una oportunidad laboral dirigida a personas con experiencia administrativa, dominio de idiomas y conocimiento de protocolo.

La oferta está enfocada a quienes buscan estabilidad laboral en un entorno diplomático y multicultural.

📢 La Embajada del Japón en México solicita personal para el puesto de secretario ejecutivo.

Para mayor información, por favor visita👇https://t.co/KS4YHu6wVE pic.twitter.com/CtD3Z6xbOa — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) April 16, 2026

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¿Cuándo vence el plazo para postularse en la vacante?

El plazo para enviar la documentación vence el domingo 19 de abril de 2026, es decir, hoy, por lo que los interesados deberán cumplir estrictamente con la fecha límite establecida, ya que no se aceptarán solicitudes posteriores.

Requisitos para trabajar en la Embajada de Japón en México

De acuerdo con la convocatoria, el perfil solicitado combina habilidades administrativas con competencias lingüísticas y experiencia profesional.

Entre los principales requisitos destacan:

Interés en desarrollar una carrera a largo plazo dentro de la embajada

dentro de la embajada Dominio del idioma español e inglés ; se valorará conocimiento de japonés

; se valorará conocimiento de japonés Nacionalidad mexicana o contar con documento migratorio FM2

o contar con documento migratorio FM2 Manejo de herramientas de Microsoft Office

Experiencia previa como secretario ejecutivo

Deseable conocimiento de protocolo

Edad mínima de 30 años

Sexo indistinto

Además, se pide a los aspirantes contar con habilidades organizativas, comunicación efectiva y capacidad para trabajar en entornos formales, características clave en representaciones diplomáticas.

¿Cómo enviar el currículum y qué debe incluir?

El proceso de postulación es directo, pero requiere cumplir con todos los elementos solicitados.

El currículum vitae puede presentarse en cualquier formato, siempre que incluya la siguiente información:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Domicilio

Teléfono y correo electrónico

Historial académico

Experiencia laboral

Habilidades o conocimientos especiales

También es obligatorio anexar una copia de identificación oficial.

Los documentos deben enviarse o entregarse en la sede ubicada en Paseo de la Reforma 243, colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, o bien al correo electrónico kyuujin@me.mofa.go.jp.

La embajada solicita que, en caso de entrega física, el sobre esté rotulado con la leyenda “CURRICULUM VITAE”. Asimismo, aclaró que no se atenderán dudas por vía telefónica y que la documentación no será devuelta.

Condiciones laborales y proceso de selección

El puesto contempla una jornada laboral de lunes a viernes, de 09:15 a 18:30 horas, con descanso en días oficiales.

El salario será definido según el nivel académico, experiencia y trayectoria del candidato seleccionado. Además, se ofrece afiliación al IMSS.

El proceso de selección se realizará en dos etapas: primero, la revisión de currículums; posteriormente, los candidatos que cumplan con el perfil serán contactados para una entrevista.

Finalmente, la Embajada del Japón en México informó que garantiza la protección de los datos personales recibidos, asegurando la confidencialidad de la información durante todo el proceso.

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