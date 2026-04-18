Requisitos y cómo aplicar a la vacante como auditor Jr. | Getty Images /Getty Images

La Secretaría del Trabajo de la CDMX publicó la lista de vacantes disponibles en la segunda quincena de abril, así que si estás pensando en cambiar de trabajo, te decimos cómo aplicar ya algunas de las ofertas disponibles con los sueldos más altos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacante como auditor Jr. Con sueldo de 20 mil pesos

Actualmente hay más de 2 mil 600 vacantes disponibles en el periódico de Ofertas de empleo de la capital y en la alcaldía Coyoacán hay un puesto disponible como Auditor Jr. en la empresa Corredor Insurgentes. El sueldo es de 20 mil pesos y se requiere licenciatura y experiencia de 2 a 3 años y el horario es de 09:00 19:00 horas.

Otras vacantes disponibles en CDMX

También están disponibles las siguientes ofertas:

Reclutador: 13 mil pesos

Jefatura de mayor: 18 mil pesos

Asesor de atención a corporativos: 9 mil 583

Auxiliar de almacén: 9 mil 583 pesos

Reclutador: 12 mil pesos

Jefatura de almacén: 15 mil pesos

Analista de información, precios y circulares: 10 mil pesos

Especialista en procesos y eficiencia corporativa: 16 mil pesos

Médico general: 15 mil pesos

Contador Jr.: 14 mil 927 pesos

¿Cómo buscar y aplicar a las ofertas de trabajo?

Para buscar vacantes disponibles deberás ingresar al siguiente enlace. Después localizar el empleo adecuado a tu nivel de escolaridad. Posteriormente identifica la alcaldía donde se ubica la plaza de trabajo y anota el ID.

Regístrate en la liga de la vacante, puedes hacerlo escaseando el código o el enlace del empleo. Espera que el personal se ponga en contacto contigo.

Es importante destacar que para ser contratado en cualquiera de las vacantes publicadas no es necesario hacer pago o depósito, en caso de que soliciten uno denuncia al CABI 079, opción 4, seguido de opción 2.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.