Lo confirmó el INEGI en Querétaro: la industria que emplea a 119 mil personas y arrasa en el estado

Datos recientes del INEGI, correspondientes a enero de 2026, confirman que las empresas manufactureras en Querétaro bajo el programa IMMEX se han convertido en la columna vertebral del estado. Con 267 establecimientos activos, este sector ha logrado una integración envidiable con los mercados globales, posicionando al estado como una pieza clave en un ecosistema nacional que supera las 6,520 unidades económicas.

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Más de 119 mil familias de Querétaro dependen del sector

Lo que realmente impacta de las cifras oficiales es la capacidad de generación de empleo. Actualmente, esta industria da trabajo a 119,439 personas en Querétaro. Un dato que destaca la seriedad del sector es que el 99.1% de estos trabajadores cuenta con una contratación directa, lo que se traduce en mayor estabilidad y menos subcontratación, la cual hoy es prácticamente marginal con apenas mil personas bajo ese esquema.

El 74% del personal son obreros y técnicos (más de 88 mil personas), mientras que el resto lo integran más de 30 mil empleados administrativos que gestionan las estrategias de estas empresas. Esta combinación ha permitido que la derrama económica en salarios sea histórica: tan solo en enero, se reportaron 4,070 millones de pesos en remuneraciones.

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Sueldos competitivos y una apuesta por la exportación

El sueldo promedio mensual en este sector se ubicó en los 23,952 pesos, una cifra que evidencia la relevancia de la manufactura para elevar la calidad de vida en el estado. En el desglose de los pagos laborales, se destinaron 1,673 millones de pesos para el personal operativo y 1,259 millones para los administrativos, sumado a una fuerte inversión en seguridad social y prestaciones que refuerzan la formalidad del empleo.

Por último, el balance comercial de Querétaro muestra un equilibrio interesante, aunque con una clara inclinación hacia afuera:



Mercado extranjero: Generó ingresos por 15,657 millones de pesos, principalmente por exportaciones.

Generó ingresos por 15,657 millones de pesos, principalmente por exportaciones. Mercado nacional: Aportó 14,948 millones de pesos, demostrando que lo que se produce en el estado también tiene alta demanda en México.