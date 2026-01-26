México mágico: Jóvenes tomaban micheladas, olvidaron el freno de mano y su carro rodó en Tlalnepantla

Ya es normal que México le gane a la inteligencia artificial con su vida cotidiana. En esta ocasión, tres jóvenes de Tlalnepantla protagonizaron un vergonzoso video por el que ahora son la burla en redes sociales, ya que su descuido con el carro pudo haber terminado en una tragedia.

Gracias a un video captado por las cámaras de seguridad de la calle, se puede ver con claridad a un grupo de amigos que estaba disfrutando de unas micheladas y que en cuestión de segundos pasó a un modo de alerta, viendo que su auto rodaba cuesta abajo en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en Tlalnepantla, Estado de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

VIDEO: Jóvenes olvidan el freno de mano en el carro y cae en Tlalnepantla

El ambiente de fiesta estaba listo. Música y micheladas en vía pública , sobre la cajuela del carro. Una escena normal, sin embargo, el conductor olvidó el freno de mano y el auto empezó a rodar cuesta abajo, por la calle Alcanfores, esquina con avenida de los Maestros.

En el video podemos ver a los jóvenes corriendo detrás del vehículo. Uno de ellos incluso intentó subirse en movimiento, como si se tratara de una escena de película, pero fracasó y cayó al suelo.

El auto siguió rodando hasta topar con la pared. Por fortuna, no hubo heridos. No impactó con otros vehículos y las personas que estaban por la zona pudieron reaccionar a tiempo para evitar cualquier tragedia.

Una barda quedó dañada, el auto fue golpeado en la parte de enfrente, y el conductor perdió su michelada. Al final, el carro tuvo que ser retirado con el apoyo de una grúa y después fue llevado al corralón por faltas administrativas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.