¡Se le fue a mordidas! Lady Naucalpan protagoniza pelea viral con ciclista en Polanco

Lady Naucalpan es la nueva tendencia viral, debido a un video viral en el que se ve a una mujer que armó tremendo pleitazo en calles de Polanco, donde agredió a una ciclista e incluso se le fue encima a mordidas.

El incidente ocurrió en una de las zonas más transitadas de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, por lo que no faltaron las cámaras de celulares que documentaron este hecho que causó indignación en redes sociales. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Nace Lady Naucalpan y pelea a mordidas con una ciclista

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, una mujer identificada en redes sociales como Lady Naucalpan protagonizó una pelea en el cruce de avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, en la colonia Polanco.

Al parecer, Lady Naucalpan y su acompañante habían agredido a una ciclista que iba en una Ecobici, quien les había reclamado. Las dos mujeres fueron captadas discutiendo y golpeando a la ciclista. En un momento, Lady Naucalpan sujetó a la ciclista de un brazo y comenzó a morderle la mano.

Surge la #LadyNaucalpan |



Graban a mujer que presume que su abuelo es el Presidente Municipal de #Naucalpan, agredió a una mujer en la CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/mm2ea6MPXy — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 19, 2026

Después, las dos mujeres lanzaron insultos a la ciclista e intentaron huir en su auto color oscuro, incluso avéntandole el vehículo a una oficial de tránsito.

“Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpida, así que bájale de h***s porque la que va a acabar mal, eres tú”, le gritó Lady Naucalpan a la ciclista.

Esta fue la razón por la que, en redes sociales, comenzaron a apodar a la mujer como Lady Naucalpan.

Detienen a Lady Naucalpan en Polanco

Aunque intentaron huir desobedeciendo las órdenes de la policía de tránsito que les indicaba detenerse. Más tarde, Lady Naucalpan, de 23 años, entró a un centro comercial, donde finalmente fue detenida por las autoridades y puesta a disposición del Juez Cívico.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la supuesta nieta del presidente municipal de Naucalpan fue liberada porque las lesiones de la ciclista no eran graves.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.