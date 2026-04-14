El Centro de Transferencia Canina del Metro CDMX se encarga de rescatara a perros que fueron abandonados y deambulan por las líneas de la red y les brindan atención para después darlos en adopción, tal es el caso de Uami, un lomito que esta en busca de una familia que le de mucho amor.

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Uami, un perrito adorable que busca un hogar

Tras ser rescatado en la estación UAM-I, el perrito Uami fue llevado al CTC para recibir atención médica veterinaria una vez que se le aplicaron sus vacunas, esterilización y todo lo necesario se puso en adopción. Es un macho de 5 años tamaño grande.

Muchas personas prefieren adoptar cachorros, sin embargo, es importante darle una oportunidad a perros más grandes pues todos necesitan un hogar donde puedan recibir amor y atención.

Si quieres conocer a Uami puedes acudir a Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

Puedes pedir informes al correo ctc@metro.cdmx.gob.mx o en el siguiente enlace puedes conocer los requisitos de adopción.

Maltrato animal es un delito en CDMX

Cabe mencionar que el maltrato animal es un delito penalizado y quienes causen lesiones, muerte, abandono o crueldad pueden recibir penas de 2 hasta 10 años de cárcel y multas de entre 70 y 110 mil pesos.

El abandono en la vía pública se castiga con penas de 5 meses hasta un año de prisión. Puedes denunciar este tipo de casos en la Brigada de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o llamando al 911.

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