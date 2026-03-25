Lanzan iniciativa para que el maltrato animal sea causal de pérdida de la patria potestad en CDMX

En la CDMX se lanzó una iniciativa para que los padres que maltraten a los animales pierdan la patria potestad de sus hijos, con el objetivo de proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, ¿en qué consiste?, aquí te lo explicamos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Proponen que padres que maltraten animales pierdan la patria potestad

La diputada Luisa Fernanda Ledesma presentó esta iniciativa cuyo propósito es proteger la integridad física y psicológica de los niños frente a entornos de violencia en sus hogares.

Destacó que la violencia no se puede tolerar en ninguna de sus formas y una persona que no puede respetar la vida de un ser sintiente no puede ser responsable del desarrollo y cuidado de una niña o niño.

Por ello, se propone adicionar una fracción al Artículo 44 del Código Civil en CDMX para que el maltrato animal sea causal de la pérdida de patria potestad de infantes y adolescentes.

¿Cómo aplicaría esta iniciativa?

El principal objetivo es prevenir y evitar que la violencia escale y que las siguientes víctimas sean niñas, niños y adolescentes. La propuesta busca que la pérdida de la patria potestad aplique cuando una persona haya sido condenada por un juez o exista una sentencia firme por maltrato, crueldad animal o privación de la vida de un ser sintiente.

“Una persona podría perder el derecho de tomar decisiones sobre sus hijas o hijos cuando se ha probado que es capaz de ejercer violencia extrema contra un ser sintiente”, indicó la diputada.

Castigo por maltrato animal en CDMX

Cabe mencionar que en febrero pasado, también se lanzó una iniciativa para aumentar hasta 12 años de prisión y multas de 281 mil pesos a quienes causen la muerte de perros y gatos.

En el caso de maltrato o crueldad se impondrían de dos a seis años de cárcel y de 70 mil a 117 mil pesos de sanción y para quienes patrocinan lugares ilegales para sacrificio de animales se les podría imponer un castigo con penas de entre 4 y 9 años de cárcel.

Multa y arresto para quienes salgan a pasear con su perro sin correa

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.