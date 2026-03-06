CDMX buscará prohibir la venta ilegal de animales y mutilaciones con fines estéticos

En la CDMX se han promovido diversas reformas relacionadas con el bienestar animal y recientemente se envío un paquete de tres iniciativas para promover el cuidado de los animales, incluidas las especies en peligro de extinción.

Prohíben venta ilegal de animales

La diputada Diana Sánchez Barrios presentó un paquete de tres iniciativas orientadas a promover el cuidado de los animales y a combatir las prácticas que atentan contra el bienestar de los seres sintientes.

Durante la Sesión Ordinaria, la Coordinadora de la Asociación Parlamentaria de Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI) presentó sus propuestas que buscan avanzar hacia una sociedad más empática y responsable.

La primera propuesta es para reformar la Ley General de Vida Silvestre y busca prohibir la venta ilegal de animales protegidos por medio de redes sociales o plataformas digitales. Esto debido a que se han convertido en un mercado clandestino donde puedes encontrar tortugas, aves, primates y muchas especies en peligro de extinción.

También se busca modificar los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal contra el uso de sustancias que alteren o modifiquen la integridad física natural de su piel, plumaje o pelaje. En internet se han hecho virales imágenes de animales a los que les pintan el cabello.

Finalmente, la tercera es para reformar el Artículo 350 Bis del mismo Código Penal y el 24 y 25 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México en materia de mutilaciones en este apartado se incluye el corte de orejas y colas.

Multa por maltrato animal en CDMX

También se lanzó una propuesta para aumentar hasta 12 años de prisión o multa de 281 mil pesos a quienes causen la muerte de perros y gatos. Y la violencia sexual contra los seres sintientes se castigaría con 6 años de prisión y mula de 234 mil pesos.

Multa y arresto para quienes salgan a pasear con su perro sin correa

