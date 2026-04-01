Dan materiales GRATIS para piso firme en abril 2026; así puedes registrarte y mejorar tu casa

¿Quieres piso firme en tu casa sin gastar en materiales? En abril de 2026, el programa de mejoramiento de vivienda que impulsa el Gobierno de Yucatán vuelve a abrir registro para apoyar a familias en situación vulnerable con cemento gratis y materiales para piso firme de concreto.

El proceso es más sencillo de lo que parece; por eso, en adn Noticias, te explicamos paso a paso cómo puedes acceder a este beneficio.

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¿Qué es el programa Piso Firme?

El programa piso firme es una estrategia social enfocada en sustituir pisos de tierra por piso de concreto de hasta 32 metros cuadrados, lo que mejora significativamente la calidad de vida de las familias. Este apoyo forma parte de las acciones de mejoramiento de la vivienda, ya que reduce riesgos sanitarios, evita la humedad y contribuye a un entorno más seguro.

De acuerdo con la convocatoria oficial del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), el apoyo consiste en la entrega de materiales básicos, principalmente cemento, para que los beneficiarios puedan construir o mejorar el piso de sus hogares

Entre los principales requisitos del programa piso firme destacan:

Ser mayor de edad

Ser mexicano

Ser residente del estado de Yucatán por lo menos desde hace seis meses

Comprobar situación de vulnerabilidad

Tener vivienda propia

No haber recibido apoyos similares

📌🔴🚨Casa Digna mantiene la modalidad Piso Firme con requisitos y apoyo definidoshttps://t.co/xqv4dSQKYl pic.twitter.com/cDn92EXmAc — Avisos Bienestar Avisos (@BienestarAvisos) March 26, 2026

Los documentos requeridos, en original y copia, son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Documento que acredite la propiedad de la vivienda

Constancia médica que acredite que algunas de las personas que habitan la vivienda triunfa alguna discapacidad

Solicitud de apoyo económico

OJO: De acuerdo con las Reglas de Operación, el programa Piso Firme en Yucatán es permanente, por lo que puedes hacer tu registro en cualquier momento.

Paso a paso para el registro del programa Piso Firme

El registro al programa Piso Firme en 2026 es directo y se puede completar siguiendo estos pasos:

Consulta la convocatoria vigente

Reúne tus documentos

Acude al módulo de atención del IVEY: domicilio en calle 56 número 419 por 47 y 49, colonia Centro, Mérida, y horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

El acceso a cemento gratis y materiales de construcción representa una oportunidad real para miles de familias que buscan mejorar su vivienda sin comprometer su economía. Este tipo de programas no solo transforma casas, también impacta en la salud y bienestar de quienes las habitan. ¡No te quede sin tu apoyo!