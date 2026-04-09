Tinacos a bajo costo: Requisitos y fechas para ser beneficiario de este programa en el Edomex

Si vives en el Estado de México (Edomex), esta es tu oportunidad para ahorrar en productos básicos para el hogar. Autoridades municipales lanzaron un programa de tinacos baratos en Edomex, así como calentadores solares y colchones a bajo costo, con facilidades de pago que buscan apoyar la economía familiar en 2026.

Ojo: el registro ya empezó en el mes de abril, por lo que es clave preparar tus documentos cuanto antes. En adn Noticias, te contamos todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Los ciudadanos que pueden conseguir tinacos, calentadores y colchones baratos en Edomex

De acuerdo con la convocatoria, este apoyo está dirigido principalmente a personas que viven en el municipio de Melchor Ocampo y que requieren este tipo de artículos en su vivienda. Por medio de este programa, la Dirección de Desarrollo Social del municipio ofrece a sus habitantes tinacos, colchones, cisternas y calentadores a un precio subsidiado y pago en plazos.

Los beneficiarios deben ser personas mayores de edad que residan en el municipio y que busquen mejorar las condiciones de su vivienda. Entre los productos disponibles destacan:

Tinacos de 1,200 litros ( a solo 1,500 pesos)

Calentadores solares

Colchones a bajo costo

Cisternas para almacenamiento de agua

📌🚨🔴Tinacos a bajo costo: siguen vigentes en abril y tienes hasta el 31 de julio de 2026 para liquidarhttps://t.co/XOfkT1iik7 pic.twitter.com/fmtPnz6MzL — Avisos Bienestar Avisos (@BienestarAvisos) April 9, 2026

Estas son las fechas clave del programa:

Vigente: Mes de abril de 2026

Líquida hasta: el 31 de julio de 2026

Requisitos para conseguir un tinaco barato en el Edomex

Si estás buscando cómo conseguir tinacos en el Edomex, estos son los requisitos básicos que debes cumplir para registrarte:

Ser mayor de edad

Vivir en el municipio donde se ofrece el programa (como Melchor Ocampo)

(como Melchor Ocampo) Presentar identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Realizar el registro en el mes de abril

Es importante destacar que la disponibilidad de productos puede variar y está sujeta a la demanda, por lo que mientras más pronto completes tu trámite, mayores serán tus posibilidades de acceder a un tinaco o calentador a pagos chiquitos.