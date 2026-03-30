Calentadores solares GRATIS en Puebla: arranca registro y esto necesitas

¡Aprovecha! A partir del mes de marzo de 2026, el programa de calentadores solares gratis abrió su registro y promete beneficiar a familias en Puebla, que buscan reducir su gasto en gas, mientras cuidan el medio ambiente.

Si estás interesado, en adn Noticias, te explicamos quiénes pueden aplicar, cuáles son los requisitos y las fechas clave para no quedarte fuera.

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Abren registro para calentadores solares gratis en Puebla; fechas clave

El programa de calentadores solares gratis forma parte de los apoyos sociales impulsados a nivel municipal para mejorar la calidad de vida de la población. En este caso, el Ayuntamiento de Huejotzingo habilitó el registro para que las y los ciudadanos puedan solicitar este beneficio totalmente gratuito, a partir del mes de marzo.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, informó que la convocatoria ya se encuentra abierta y busca convertir al municipio en un referente de las energías limpias.

¡En Huejotzingo le estamos apostando en serio al futuro! 🙌🏽 Ya iniciamos el empadronamiento para la entrega de calentadores solares, porque aquí no solo hablamos de cuidar el medio ambiente… ¡lo hacemos realidad! ♻️🔥



Estamos construyendo un municipio envidiable, que se… pic.twitter.com/NWgv0imVku — Roberto Solís (@robertsolisvall) March 24, 2026

¿Quiénes pueden solicitar un calentador solar en Puebla? Lista de requisitos

El programa de calentadores solares gratis en Puebla está dirigido principalmente a personas que viven en el municipio de Huejotzingo y que se encuentran en situación de vulnerabilidad o requieren apoyo para mejorar sus condiciones de vivienda. Las personas que pueden solicitar un calentador solar gratis son las que cumplan con los siguientes requisitos:

Residir en el municipio de Huejotzingo

Contar con una vivienda de un solo nivel (Primera etapa)

Tener un baño con instalaciones de loza

Contar con las adecuaciones necesarias en la vivienda para realizar la conexión del calentador solar

Contar con tinaco

El objetivo del programa calentador solar es fomentar el uso de energías limpias y reducir el impacto ambiental, al mismo tiempo que se apoya directamente la economía de las familias poblanas.

Paso a paso: registro para el calentador solar gratis

El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Calle 16 de septiembre #402, colonia Tercer Barrio, en el municipio de Huejotzingo. Acude con la siguiente documentación:

INE vigente, dos copias a color de quien solicita el programa, así como el de todos los integrantes que habitan el mismo domicilio.

Solicitud de apoyo , una original en tinta azul y dos copias blanco y negro, el formato elaborado a mano, dirigido al H. Ayuntamiento Municipal, el cual debe contener fecha, nombre y firma de quien está solicitando el apoyo, así como el número telefónico y la dirección tal cual aparece en el comprobante de domicilio. Únicamente personas físicas, no empresas o instituciones.

, una original en tinta azul y dos copias blanco y negro, el formato elaborado a mano, dirigido al H. Ayuntamiento Municipal, el cual debe contener fecha, nombre y firma de quien está solicitando el apoyo, así como el número telefónico y la dirección tal cual aparece en el comprobante de domicilio. Únicamente personas físicas, no empresas o instituciones. Fotografías de la fachada de la vivienda , asistir con dos juegos a color con georreferencia. CURP actualizado, dos copias a color.

, asistir con dos juegos a color con georreferencia. CURP actualizado, dos copias a color. Comprobante de domicilio (del mes más reciente), dos copias a color.

Escritura/Título de Propiedad/Constancia de Posesión, dos copias a color, debe coincidir con la dirección del comprobante de Domicilio.En caso de necesitar una constancia de posesión expedida por la Secretaría del Ayuntamiento Municipal, esta se expedirá sin costo.

Si cumples con los requisitos, lo más recomendable es acudir lo antes posible a realizar tu registro, ya que la demanda suele ser alta y los apoyos se agotan rápidamente. Recuerda que el trámite paa obtener un calentador gratis en Huejotzingo, Puebla, es totalmente gratuito.