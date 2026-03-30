Enchula tu colonia con dinero de CDMX: guía fácil para ganar el presupuesto participativo 2026

¿Te imaginas conseguir el dinero para hacer una cancha de futbol rápido o iluminación para el parque? o ¿qué te parecería conseguir calentadores solares o tinacos gratis para tus vecinos? Aunque no lo creas, todo esto se puede lograr en la Ciudad de México (CDMX), si consigues ganar los recursos del presupuesto participativo 2026.

Así que date unos minutos y sigue leyendo, porque en adn Noticias, te vamos a explicar qué es lo que se necesita para bajar recursos públicos para el mejoramiento de tu colonia.

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¿Qué es y cómo funciona el Presupuesto Participativo de la CDMX?

El presupuesto participativo es una parte del dinero de tu alcaldía, que está destinado a financiar proyectos propuestos por los ciudadanos, es decir, para todo aquello que tú y tus vecinos quisieran mejorar en su colonia. ¿Lo sabías?

Estos recursos corresponden al 3% del presupuesto anual de cada alcaldía de la CDMX. Y, como te comentamos, los vecinos lo pueden usar en proyectos relacionados con:

Obras y Servicios

Equipamiento

Infraestructura urbana

Prevención del delito

Actividades recreativas

Actividades deportivas

Actividades culturales

💪🧓 Presupuesto Participativo en la U.H. Francisco Villa



Hoy se realizó la entrega de los aparatos de gimnasio para personas mayores en el área de las canchas, un proyecto elegido por la comunidad a través del Presupuesto Participativo.



La alcaldesa @NancyNunezmx estuvo… pic.twitter.com/D9lNorNRue — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) January 28, 2026

¿Qué se necesita para obtener Presupuesto Participativo en la CDMX?

Para participar en la consulta sobre presupuesto participativo que realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), lo que debes hacer es reunir a tus vecinos y presentar un proyecto de mejora en la colonia donde viven, aunque también puedes proponerlo para la colonia en la que trabajas, estudias o donde tienes tu negocio.

La convocatoria de registro de proyectos se lanza en el mes de abril y los proyectos se registran de manera presencial en la Dirección del IECM que corresponda a tu colonia.

A partir de que los proyectos sean dictaminados como viables, los vecinos y el IEMC podrán realizar actividades en espacios públicos para hacer difusión de las propuestas. Por ejemplo, iluminación, mejoras para los parques, equipo para gimnasios públicos, tinacos, calentadores solares gratis, etc.

Después, el IECM llamará a los vecinos con credencial vigente a votar para decidir de manera democrática cuál es el proyecto ganador de los recursos. La entrega oficial se hará a más tardar en el mes de septiembre.

Para obtener más información al respecto, te puedes comunicar al CITIECM al teléfono (01) (800) 4-33-32-22. En un horario de 9:00 a 17:00 horas. ¿Tienes una buena idea ? Consigue los recursos y enchula tu colonia.