Metrobús tiene nuevos transbordos y aquí están todos los detalles

Metrobús tiene nuevos transbordos y aquí están todos los detalles | Metrobús CDMX | X

¿Vas por la zona centro de la capital? El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que, debido a las modificaciones en el nodo Buenavista, habilitó nuevos transbordos entre las línea 1 y 4.

Por medio de un comunicado, el sistema de transporte capitalino detalló que esto tiene como objetivo mejorar la movilidad entre las rutas que van de Indios Verdes a El Caminero y de Buenavista a San Lázaro.

🚌 Metrobús habilita transbordos entre las líneas 1 y 4 https://t.co/oz8HXOscfw pic.twitter.com/cD5kACu266 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) April 21, 2026

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Nuevo trasbordos en el Metrobús CDMX

Los nuevos transbordos serán entre:

Estación El Chopo (L1) con la Alcaldía Cuauhtémoc (L4)

Estación Revolución (L1) con México-Tenochtitlán (L4)

A partir del pasado miércoles 21 de abril, el camino entre estas estaciones ya cuenta con señalización clara para el ascenso y descenso de las unidades.

Además, se mejoraron las luminarias, se implementó limpieza en la zona y se dio poda de árboles, especialmente en las avenidas Luis D. Colosio, J. Meneses y México- Tenochtitlán (antes Puente de Alvarado).

¿Cómo se transborda en el Metrobús CDMX?

Existen algunos transbordos que son dentro de la misma línea, ahí el usuario sólo debe de revisar en las pantallas y en las luces led del camión que vaya a la ruta de su preferencia; sin embargo, en otros casos, se debe de salir de la estación.

Para estos casos, se deben de considerar las siguientes reglas que pone el transporte:

No recargar la tarjeta entre el ingreso y transbordo Validar nuevamente el acceso en la estación de conexión, es decir, pasar la tarjeta en el lector El transbordo es uno por persona y por tarjeta Aplica únicamente entre las líneas del Metrobús Es válido durante un máximo de dos horas

El proceso es sencillo; no obstante, se pide a los usuarios conocer bien los señalamientos, así como aprovechar las ventajas de movilidad que ya tiene la Ciudad de México.

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