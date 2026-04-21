La red del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) mantiene un esquema de transbordos gratuitos entre distintas líneas, una herramienta clave para facilitar la movilidad diaria de más de 1.6 millones de usuarios en la capital del país.

Desde su creación, el sistema ya cuenta con conexiones establecidas que permiten cambiar de ruta sin costo adicional, siempre que se cumplan ciertas condiciones operativas.

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Estaciones de transbordo del Metrobús: ¿Dónde puedes cambiar de línea?

Actualmente, el sistema cuenta con distintos puntos de conexión donde los usuarios pueden cambiar de línea sin costo:

Línea 1 y Línea 3:

Deportivo 18 de Marzo



La Raza

Línea 1 y Línea 7:

Indios Verdes



Reforma



Hamburgo

Línea 3 y Línea 7:

Hidalgo

Línea 1 y Línea 5:

San Lázaro (punto de conexión de la ruta hacia el sur)

Línea 5 y Línea 7:

Indios Verdes (conexión directa en terminal)

Estas estaciones concentran flujos importantes de pasajeros debido a su cercanía con otros sistemas de transporte y corredores de alta demanda.

¿Cómo funcionan los transbordos en el Metrobús de la CDMX?

El Metrobús permite realizar transbordos gratuitos entre líneas en estaciones específicas de correspondencia. Este beneficio forma parte del modelo de integración del sistema y busca reducir costos y tiempos de traslado para los usuarios.

Para utilizar correctamente los transbordos, es importante considerar las siguientes reglas:

No recargar la tarjeta entre el ingreso inicial y el transbordo

entre el ingreso inicial y el transbordo Validar nuevamente el acceso en la estación de conexión

El transbordo es por persona y por tarjeta

Aplica únicamente entre líneas del Metrobús

Es válido durante un máximo de dos horas en una sola dirección de viaje

El proceso es sencillo: al llegar a la estación de correspondencia, el usuario debe acercar nuevamente su tarjeta al validador. Si se cumplen las condiciones, el sistema permitirá el acceso sin realizar un nuevo cobro.

¿Existen los transbordos gratuitos?

Sí y de acuerdo a las autoridades, el objetivo principal es mejorar la eficiencia del sistema y distribuir la demanda de usuarios en distintos puntos de la red. Esto permite:

Evitar saturación en estaciones clave

Ofrecer rutas alternas

Reducir tiempos de traslado

Disminuir costos para los usuarios

La estrategia es impulsada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en coordinación con el Gobierno capitalino, como parte de una política de movilidad integrada.

El esquema de transbordos gratuitos se mantiene como uno de los principales beneficios del Metrobús, al permitir que los usuarios se desplacen de forma más eficiente dentro de uno de los sistemas de transporte más utilizados de la CDMX.

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