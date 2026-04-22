Desde muy temprano hubo movilización de servicios de emergencia en la CDMX y en algunas carreteras de México debido a que se registraron accidentes viales, esto ha generado cortes a la circulación y para que tomes previsiones te decimos cuáles son las zonas afectadas hoy miércoles 22 de abril.

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Cierres viales en CDMX por choques

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en CDMX debido al incendio en la Merced siguen laborando en la zona y hay cierres en Juan Cuamatzin y Cabaña. Se recomienda como alternativa vial Lorenzo Boturini y Avenida del Taller.

Hubo movilización en Circuito Interior al Poniente a la altura de Prolongación Naranjo en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia por incidente vial en Circuito Interior al Poniente a la altura de Prol. Naranjo, col. Del Gas, alcaldía Azcapotzalco. pic.twitter.com/Di5tgPeGcq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026

En Paganini y Clave en la colonia Vallejo se atiende un incendio.

Hay un auto descompuesto en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente y Octavio Paz.

Se registró un percance en Viaducto Miguel Alemán y Dr. José María Vértiz.

También hubo un percance vehicular en Avenida División del Norte y Héroes del 47 en la colonia San Diego Churubusco.

¿En qué carreteras hay cierres hoy?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en la autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 45 hay cortes a la circulación debido a un accidente.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 45, dirección CDMX. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de camión y caída de carga).



➡ Por seguridad de las personas usuarias, se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la… — CAPUFE (@CAPUFE) April 22, 2026

También en la Autopista Querétaro-Irapuato en el kilómetro 3 con dirección a Querétaro.

En la autopista Tecate - La Rumorosa, kilómetro 74, dirección La Rumorosa.

Autopista Chamapa - Lechería, en el kilómetro 23, dirección Lechería.

Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 130 con dirección a Querétaro.

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