La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Tamaulipas informó que se llevó a cabo un corte de agua en varias colonias del municipio de Tampico.

Las autoridades se vieron en la necesidad de llevar a cabo un corte sorpresivo, para llevar a cabo trabajos de reparación urgente en la infraestructura hidráulica. Te contamos cuáles son las colonias que se quedaron sin agua hoy.

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¿Por qué no hay agua en Tampico, Tamaulipas?

A través de un comunicado en redes sociales, la Comisión Municipal de Agua Potable dio a conocer que este martes 21 de abril se tendría que llevar a cabo un corte de agua en algunas colonias del municipio, debido a que se realizarán trabajos de lavado de la línea general.

De acuerdo con la Comapa, el corte era indispensable, pues se requería interrumpir el suministro para realizar estas labores de mantenimiento.

Corte de agua hoy 21 de abril Habrá corte de agua en Tampico este mates 21 de abril.

Colonias que no tienen agua en Tampico este 21 de abril

En el caso del municipio de Tampico, al menos tres colonias registraron una baja en la presión del agua. Las colonias que se queda sin agua en Tampico son:

Adriana González

Ampliación Las Flores

Tamaulipas

De acuerdo con las autoridades estatales, el suministro de agua potable comenzará a restablecerse de manera gradual, a partir de la 1:00 a.m. del miércoles 22 de abril.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Limpia y desinfecta tus recipientes (botes, garrafas o tina) antes de llenarlos. Asegúrate de que no hayan contenido productos tóxicos

tus recipientes (botes, garrafas o tina) antes de llenarlos. Asegúrate de que no hayan contenido productos tóxicos Usa el agua almacenada estrictamente para beber, cocinar y la higiene personal básica.

estrictamente para beber, cocinar y la higiene personal básica. Recolecta el agua de la regadera (mientras sale la caliente) o de la lavadora para usarla en la descarga del inodoro.

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