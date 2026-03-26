¡No te la acabes! Anuncian corte de agua de 8 días en la CDMX; colonias afectadas en la alcaldía Tláhuac

¡Atención, CDMX! Un nuevo corte de agua de hasta ocho días ya afecta a habitantes de la alcaldía Tláhuac. La suspensión del servicio, confirmada hoy por autoridades, se debe a trabajos de mantenimiento en la red hidráulica, por lo que varias colonias se quedaron sin suministro desde esta semana.

La medida forma parte de acciones para mejorar la infraestructura, pero ha complicado las actividades diarias de los vecinos que deberán organizarse ante la falta de agua. En adn Noticias, te contamos qué colonias se quedan sin agua y cuándo podría normalizarse el servicio.

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Anuncian corte de agua en Tláhuac en la última semana de marzo

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el corte en la CDMX afecta directamente a diversas colonias de la alcaldía Tláhuac, donde el suministro fue suspendido por trabajos de reparación en el sistema eléctrico de la bomba del Pozo Tulyehualco 2, por lo cual se suspendió la aportación de caudal al Acueducto Chalco Xochimilco.

Entre las zonas afectadas se encuentran colonias que dependen de esta red para el abastecimiento diario, lo que ha provocado baja presión o ausencia total de agua en viviendas. Autoridades pidieron a la población tomar previsiones como almacenar agua, hacer uso responsable del líquido y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el sistema eléctrico de la bomba del Pozo Tulyehualco 2, por lo cual se suspendió la aportación de caudal al… pic.twitter.com/Myw2tysDUE — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 26, 2026

Lista de colonias afectadas por el corte de agua en Tláhuac

La Segiagua informó que aunque el servicio continuará, se prevé una disminución en la presión en 3 colonias de la alcaldía Tláhuac. Los trabajos de reparación comenzaron a partir de este jueves 26 de marzo, desde las 11:30 horas. Las colonias que resultarán afectadas por el corte de agua son las siguientes:

San Juan Ixtayopan

San Pedro Tláhuac

San Francisco Tlaltenco de Santiago Zapotitlán

Aunque no se anuncia un corte de agua, la baja presión puede provocar que el agua no suba a decenas de viviendas, por lo que se quedarán sin agua. Si es necesario, la Segiagua prevé el apoyo con pipas de agua para mitigar la situación.

¿Cuándo regresa el agua a Tláhuac?

Según lo informado, el corte de agua en Tláhuac tendrá una duración aproximada de ocho días, por lo que el servicio podría restablecerse alrededor del día 2 de abril, al finalizar las labores correspondientes.

Mientras tanto, se recomienda a los habitantes de las colonias sin agua en la CDMX extremar el cuidado del recurso, reutilizar en la medida de lo posible y reportar cualquier irregularidad. Recuerda que en caso de ser necesario, puedes solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.