¡Jueves sin agua! Anuncian corte en 5 alcaldías de la CDMX; lista de colonias afectadas hasta el 14 de abril

¿Te toca corte de agua? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) anunció que con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la Ciudad de México (CDMX), se realizarán trabajos de mantenimiento que podrían afectar a los vecinos de al menos 5 alcaldías de la capital mexicana, que se quedarán sin agua hoy 9 de abril. Te contamos los detalles.

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¿Cuáles son las alcaldías que se quedan sin agua hoy 9 de abril?

A través de sus redes sociales, la Segiagua lanzó un comunicado en el que dio aviso a los vecinos de varias alcaldías de la CDMX, que un equipo técnico estará realizando labores para sustituir una válvula de 36 pulgadas de diámetro en Fray Servando Teresa de Mier esquina Congreso de la Unión, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Asimismo, la dependencia informó que aunque se mantendrá el suministro de agua, los usuarios sí podrán notar un bajón en la presión del agua. Este puede ser un problema para vecinos que viven en zonas de departamentos, pues con la falta de presión es probable que sufran un corte de agua. Las alcaldías afectadas son las siguientes:

Corte de agua en Cuauhtémoc y Benito Juárez

Aunque la dependencia no especificó cuáles son las colonias afectadas, si señaló que el corte comenzó este 9 de abril, en punto de las 10:00 a.m. y tendrá una duración aproximada de 24 horas, por lo que es probable que el suministro de agua potable se regularice durante la mañana del viernes 10 de abril.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AlcCuauhtemocMx, @BJAlcaldia, @A_VCarranza e @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realizará la sustitución de una válvula de 36 pulgadas de diámetro en Fray Servando Teresa de Mier… pic.twitter.com/Qyplsy8ehr — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 9, 2026

Colonias sin agua en la alcaldía Venustiano Carranza

Jardín Balbuena

Aeronáutica Militar

24 de abril

Álvaro Obregón

Moctezuma 1ra y 2da Sección

Se informó también que espera que el servicio de agua potable se regularice el viernes 10 de abril, alrededor de las 12:00 horas.

Corte en Iztacalco: Colonias que no tiene agua hasta el 14 de abril

Colonia Santa Cruz

Colonia Santiago Sur

En este caso, la Segiagua informó que el suministro de agua se restablecerá hasta el martes 14 de abril de 2026.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el equipo de bombeo del pozo San Luis 17.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión… pic.twitter.com/Im2cXtR1QR — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 7, 2026

Lista de colonias afectadas por corte de agua en la GAM

Por otra parte, la Segiagua anunció también un corte de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero que comenzó el pasado 4 de abril y aún no se regulariza. Se espera que los vecinos de las colonias afectadas vuelvan a tener agua este viernes 10 de abril.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA informa que debido al bajo suministro de agua recibido por parte del Organismo de Cuencas del Valle de México (OCAVM), se ve afectado el… pic.twitter.com/lcot8bVnW1 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 7, 2026

En este contexto de falta de agua en la CDMX, la Segiagua recuerda a los capitalinos que, en caso de ser necesario, pueden solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.