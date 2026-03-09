SEP anuncia nuevos bachilleratos y podrían quedar cerca de ti; lista de estados donde se ubican

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura de nuevos planteles de bachillerato en distintos estados del país como parte del nuevo modelo educativo que busca ampliar el acceso a la educación media superior.

De acuerdo con lo anunciado por la SEP, el objetivo es crear hasta 80 mil nuevos espacios para estudiantes durante 2026, especialmente en zonas donde la demanda supera la oferta de escuelas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el nuevo modelo de Bachillerato Nacional?

El nuevo modelo de Bachillerato Nacional impulsado por la SEP busca unificar y fortalecer la educación media superior en México, además de reducir la deserción escolar y ampliar la cobertura. Entre sus principales objetivos destacan:

Crear más espacios para estudiantes que terminan la secundaria.

Mejorar la infraestructura educativa en zonas con alta demanda.

Integrar un modelo académico más flexible que permita a los jóvenes continuar con estudios superiores o incorporarse al mercado laboral.

La estrategia federal busca fortalecer el Bachillerato Nacional, con la meta de llegar a 200 mil nuevos lugares en este nivel educativo. En algunos casos, los nuevos planteles ya comenzaron a operar, por lo que podrían quedar muy cerca de casa para miles de estudiantes que buscan continuar sus estudios después de la secundaria.

Recientemente, se inauguraron dos nuevos bachilleratos en el Estado de México, ubicados en los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde miles de jóvenes enfrentaban dificultades para encontrar un lugar en preparatorias públicas.

Estas escuelas forman parte de una estrategia nacional para llevar la educación media superior a zonas con mayor crecimiento poblacional.

Lista de entidades con nuevos bachilleratos cerca de casa

De acuerdo con información oficial de la SEP, hasta el momento se han inaugurado 5 planteles de bachillerato ubicados en los siguientes estados:

Estado de México

Nuevo León

Guanajuato

Jalisco

Las autoridades educativas señalaron que estas acciones forman parte de un plan más amplio para garantizar que ningún estudiante se quede sin lugar en la preparatoria, uno de los niveles educativos donde históricamente se ha registrado mayor abandono escolar.

La SEP adelantó que durante los próximos meses podrían anunciarse más sedes y planteles en otras entidades del país, conforme avance la construcción y habilitación de escuelas.

Para miles de familias mexicanas, la noticia representa una oportunidad de acceso a la educación media superior sin tener que trasladarse largas distancias ni invertir grandes cantidades en transporte público, factores clave para que más jóvenes continúen sus estudios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.