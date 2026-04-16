Es oficial: la Feria de Puebla 2026 ya tiene calendario confirmado y en estas fechas darán show Morat, Ozuna, Belinda y Cristian Castro

Puebla se prepara para su fiesta más grande. La edición 2026 de la Feria de Puebla ha revelado finalmente su calendario de actividades, consolidándose como el evento cultural y de entretenimiento más relevante del centro del país.

Con el pretexto de la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo, el recinto ferial ofrecerá desde espectáculos sobre hielo y circo hasta una oferta gastronómica que presume sus famosas cemitas y mole poblano. Todo esto por un costo de acceso general que se mantiene en los 50 pesos, incluyendo los conciertos del Teatro del Pueblo.

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¿Quiénes se presentan en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026?

El Teatro del Pueblo es el mayor atractivo por su accesibilidad. Este año, la mezcla de géneros va desde el rock internacional de Toto hasta el reguetón de Ozuna.

Estas son las fechas clave que no puedes perderte:

Abril: La actividad inicia fuerte con Toto (23), seguido de los colombianos de Morat (24), Panteón Rococó (25) y el rap de Alemán para cerrar el mes (30).

La actividad inicia fuerte con (23), seguido de los colombianos de (24), (25) y el rap de para cerrar el mes (30). Mayo: El mes arranca con Pesado (1), la energía de Ozuna (2) y el DJ internacional Calvin Harris (3). El cierre de la feria estará a cargo de Belinda (9) y Cristian Castro (10).

¿Qué artistas estarán en el Palenque?

Para quienes buscan una experiencia más cercana con el artista (con costo adicional), el Palenque de la Feria de Puebla 2026 trae nombres de peso en el regional mexicano y el pop.

Destacan las siguientes presentaciones:

Alejandro Fernández: 24 y 25 de abril.

24 y 25 de abril. Yuridia: 29 de abril.

29 de abril. Banda MS: 1 de mayo.

1 de mayo. Carlos Rivera: 5 de mayo.

5 de mayo. Grupo Firme: 6 y 7 de mayo.

6 y 7 de mayo. Carín León: 8 y 9 de mayo.

8 y 9 de mayo. 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, Magneto y más): 10 de mayo para el gran cierre.

Chávez vs. Arce: Un duelo de leyendas en la feria

Más allá de la música, el deporte tendrá un lugar estelar este año. Se ha confirmado una pelea de exhibición entre dos íconos del boxeo mexicano: Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce.

Este combate se realizará el próximo 9 de mayo en el Gimnasio Miguel Hidalgo y se perfila como uno de los eventos con mayor demanda de la temporada.

En la Feria de Puebla 2026 los asistentes podrán disfrutar de exposiciones ganaderas, pabellones tecnológicos y los tradicionales juegos mecánicos.

Si planeas asistir, recuerda que toda la información sobre la venta de boletos para el Palenque y el pesaje de la pelea de box estará disponible en el sitio oficial del evento.

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